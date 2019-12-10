家家有禮：走進小熊村莊賞冬日幻境

【明報專訊】聖誕鐘聲徐徐響起，置地廣場今年再度化身成五彩繽紛的歡樂國度，帶領市民走進奇幻無窮的聖誕小熊村莊，當中有超過90個手工製作的村民聚首於聖誕市集與眾同樂。這個充滿節日氣氛的特色小鎮由著名兒童讀物插畫家Pedro Serapicos創作，大家可在這個美輪美奐的聖誕樂園欣賞浪漫醉人的冬雪幻境，而且每30分鐘更有燈光音樂匯演，絕對是精彩的視聽享受。此外，大家也可以透過手機上的擴增實境技術，觀看顯示於廣告牌和建築物上生動有趣的聖誕信息。

場內的聖誕小熊商店更有一系列來自世界各地的特色禮品，包括由Pedro Serapicos創作的「與聖誕小熊發掘聖誕精神」故事書、可愛的「Pedro特別版」小熊公仔、機械人Robo及馴鹿造型毛公仔、聖誕村民懷舊飾物，以及可供訂製的聖誕襪和徽章，所有收益亦將撥捐予願望成真基金。若想在佳節傳播希望和分享喜樂，大家可在現場的許願裝置，以20元誠心許願，同時支持願望成真基金，為幫助小朋友圓夢出一分力。

■INFO

聖誕小熊村莊

日期︰即日至2020年1月1日 時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰置地廣場中庭

查詢︰2500 0555

■送聖誕村民懷舊飾物

置地廣場送出聖誕村民懷舊飾物予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月17日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第271期]