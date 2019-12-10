俄羅斯方塊 陪你過玩味聖誕

【明報專訊】「Tetris俄羅斯方塊」可說是家傳戶曉的遊戲，今個聖誕，陽光房地產基金旗下MCP One新都城中心一期商場及SSC上水中心購物商場聯同踏入35周年的俄羅斯方塊Tetris為大家帶來聖誕樂園「俄羅斯方塊 聖誕『落』滿紛」。MCP One地下中庭位置有以莫斯科標誌性建築Saint Basil's Cathedral為藍本建造的俄羅斯風格宮殿；SSC則在俄羅斯標誌性的宮殿中央設置了巨型遊戲機，玩味十足。

聖誕樂園內更設有多款不同版本的俄羅斯方塊遊戲裝置，包括VR版「俄羅斯方塊VR動感樂」、與好友或其他玩家一較高下的「俄羅斯方塊大對戰」，以及實體版「MEGA俄羅斯方塊拼拼樂」攤位遊戲。大家可以透過不同形式，來個「腦」力或體力大挑戰。

■INFO

「俄羅斯方塊 聖誕『落』滿紛」聖誕樂園裝置

日期︰即日至2020年1月1日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：MCP One新都城中心一期及SSC上水中心購物商場

查詢：2191 1105（MCP One新都城中心一期）

■送TETRIS收納袋及拼拼樂Memo

陽光房地產基金旗下兩大商場送出TETRIS閃爍聖誕「落」滿紛收納袋及TETRIS拼拼樂Memo予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月17日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第271期]