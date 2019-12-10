與Hello Kitty、小木木 同遊聖誕蘋果森林

【明報專訊】今個聖誕，Hello Kitty首次以德國主題服飾造型與來自德國、家族背景擁有120年歷史的Müllerchen（小木木）攜手萌爆登場，於屯門市廣場展開甜蜜的「Hello Kitty．Müllerchen蘋果森林聖誕相遇之旅」！於充滿聖誕浪漫氣息的蘋果森林，有多個主題佈置打卡位讓大家拍照，包括蝴蝶結造型露營車、4米高木雕造型Hello Kitty「瞭望台」及4.5米高的冒險家造型Müllerchen等，除可拍攝打卡外，小朋友更可穿過Müllerchen手上的相機鏡頭，滑下巨型七色滑梯！

想知道Hello Kitty與Müllerchen的相遇經過？憑信和商場S+ REWARDS會員計劃的指定Hello Kitty勳章，即可進入以二人肖像打造的巨型雪山冰洞探險，欣賞以全息投影技術播放的相遇片段；而只要免費登記成為S+ REWARDS會員，即可憑指定點數換領遊戲證成為果園工人，以特製的電子道具於會場內的蘋果樹四出尋找蘋果，成功獲取指定分數即有機會贏取精彩禮品！

■INFO

屯門市廣場 Hello Kitty．Müllerchen聖誕甜蜜相遇

日期︰即日至2020年1月2日 時間︰上午10:00至晚上10:00

地點：屯門市廣場1樓中央廣場

查詢：2450 7782

■送Hello Kitty ×Müllerchen木製主題餐具

屯門市廣場送出Hello Kitty × Müllerchen木製主題餐具予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月17日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第271期]