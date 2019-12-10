親子筆陣．永明的天空：躁動中的日常

【明報專訊】親愛的朋友們，生活怎樣？有口難言？鬱悶嗎？憤怒嗎？回想過去幾個月，甚至有痛的感覺吧！？在這躁動的歲月裏，「日常」會是怎樣的呢？親子生活能如「常」嗎？

有說人生不如意事十之八九，迎來的不如意事往往居多，此乃「常」。原來生活如「常」就是十天裏面有八九天也未必盡如人意，難怪正向思維訓練如斯受歡迎，快快樂樂生活下去難道只是童話故事？真教人情何以堪。其實我們都明白事情是否如意，都是十分主觀；此外，塞翁失馬，焉知非福，抱着這樣的心態，見一步行一步也無不可。那麼在過去幾個月，你的「親子日常」是怎樣的呢？

不平常的「親子日常」 有意外收穫

有位家長友人，她的孩子深愛足球運動，但由於近日時有交通延誤或者阻塞，她唯有每次都盡量陪同孩子出席足球訓練，一來管接管送自己安心，二來也可觀察一下兒子的情况。想不到在這段日子，親子關係從沒如此親密過。媽媽不單了解自己的孩子與其他孩子如何互動，也終於明白到兒子對足球運動的熱情，原來是遇上了一位滿有熱誠和愛心的教練。於躁動的日常中，看着孩子在球場上縱情奔跑，與同伴磨合默契，鍛煉體魄，縱使有種平行時空的感覺，但實在也是一種欣慰。

也有另外一位友人，就在此間，生上了一場不大不小的病，平時忙於工作的他，總是認為多勞多得，賺得幾多得幾多，此刻社會騷動，生意不如往昔；有見及此，他索性放假養病，病情果然迅速穩定下來。休養期間，閒來時大量閱讀，想把過去十多年未看或只完成了幾頁的書一次過啃掉……他的小女兒看在眼裏，就嚷着不如一起去圖書館，與爸爸齊齊「悅」讀……於是這一兩個月間，他幫助孩子汲取書本養分之餘，自己更對刻下生活及現時社會狀况進行了深入的思考和反省，躁動中的身心療養，實在難得。

學小孩找開心小事

本來日常生活，應是芝麻小事，然而這半年以來，日常經驗都不日常，甚至令人難以想像。孩子世界，純真簡單，最能活在當下，一杯雪糕、一齣卡通，就能笑個前仰後合，一群孩子更能相互感染快樂氣氛，如果你已經忘記了什麼是開心，可以請教一下家中港孩。話雖如此，人生苦短，雖則生活躁動不安，但仍得要活過去，從日常中找出小事讓自己感受到喜悅與快樂，或許就是良藥。只要不放棄，堅持下去就會見到希望！

文：楊永明（保良局陳守仁小學校長）

作者簡介：擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第271期]