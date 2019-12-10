特教樂與路：消失的起跑線

【明報專訊】雯雯出生不久，媽媽就發現她比同年紀的嬰孩發展慢，別人學走路，但她仍是坐不穩；別的孩子會走路，但她又不懂站。媽媽當然非常焦急，於是四出求醫，最後，醫生告訴她，雯雯的情况是發展遲緩。概括來說是指「學前兒童未達到該年齡應有的能力，差距程度可以由少許到明顯」。發展遲緩可細分動作、語言、社交及智力等範疇。由於成因不明，遲緩情况也因人而異。

這條落後於人前的起跑線，讓父母擔憂不已。他們花了很多時間、心力及金錢去找原因，最後還是一無所獲。雯雯初入學時，需要運用步行器走路、發音咬字模糊、一般的自理都需要別人幫忙，不會讀不會寫。她的一班同學，同樣都受不同病症影響，因此語文能力都只是幼兒園的程度。記得第一堂課，我請他們試寫幾個簡單的中文字，怎知道呈現在紙張上的都是一個個有趣的符號，實在令人忍俊不禁。於是，我開始重新規劃教學的進程，然後請不同範疇的治療師提供多點他們的評估情况，從而掌握雯雯及同學們的難點。

首要做的，是引起他們學習語文的興趣，於是，我開始跟他們講故事。正值開學不久，他們對於校園生活的規則都不大會，所以，我先找了一些關於守規矩的故事，雯雯告知我有次同學洗手沒有排好隊，於是一個同學轉身時不小心把後面的幾個同學都碰倒了。我便笑說：「豈不是一地都是大冬瓜？」大家那刻笑翻了腰。我便把雯雯給我的小故事，改寫成唱遊的韻文﹕

「打鐘排隊，打鐘排隊，

返課室時要排隊，

食飯洗手要排隊，

同學一個跟一個，

老師讚我有秩序。」

正面鼓勵 一步一步追上前

他們一邊念一邊做動作，很快琅琅上口，而且日常生活漸漸注意守規了。兩個月下來，從閱讀圖書到自創的15篇生活化的韻文，我不難發現雯雯的說話表達能力比前進步了不少，特別是說話的動機。因為，特教學生大多自覺說話不清，別人回他們一個「聽不懂」的質疑表情，往往很快會令他們自信心大失。因此，跟特教孩子溝通，正面的鼓勵非常重要。創作這些生活韻文最重要跟他們的生活經驗掛鈎，這樣就能更容易實踐生活當中。

當然，雯雯的學習過程不單靠這方法，但每一個策略最重要是如何引起他們學習的動機，投入學習。一年下來，我們發現雯雯的記憶力不錯，而且對學習語文愈來愈有興趣。到初中，媽媽告知我她能自行上網蒐集資料，學習如何把兩個不同系統的手提電話的資料備份及過檔，而且還自學把歌曲剪輯成電話鈴聲。這一年，雯雯終於如願以償，參加文憑試，寫作更獲得不錯的成績。她自豪地展示她的成績單給我看。

雯雯媽媽一邊拿着成績單，一邊憶述小時候雯雯的病况，說：「與其花時間及心力去查找原因，倒不如把握時間，好好鼓勵孩子學習，我相信一定有進步的。」對，這條落後人前的起跑線已經消失了。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第271期]