華德物語：妹妹偷走善心糖果！

【明報專訊】大家好，12月的德國又進入倒數聖誕的階段，街上開滿聖誕市集，無論天氣多冷，人們仍然駱驛不絕，手執一杯熱紅酒（Glühwein），一邊談天，一邊享受冬日節日氣氛。華德一家都有出動去逛市集，也不停蒐羅合眼緣的工藝品作為聖誕禮物。可是在節日氣氛包圍下，我每次下課回家時總在火車站遇到行乞者，以及帶着所有家當在隧道內露宿的人士時，心裏總是不安穩。在看似完善的福利制度之下，仍有不少人流離失所，也愈來愈多年輕的面孔流落街頭。

妹妹偷「送暖箱」只想跟朋友分享

在華德兄妹所就讀的幼稚園內，老師們由11月中開始呼籲家長帶東西或食物來「送暖」。有一天，妹妹Annabelle在「送暖箱」內發現一大包熊仔糖，竟然施展出其爬牆絕技來奪取，然後更大大方方把包裝撕開共諸同好。當日我到幼稚園接兩兄妹放學時才被告知妹妹的「豐功偉績」，幼師們都表示哭笑不得。她們認為妹妹知道那箱子內的東西並不屬於她，而妹妹的行為其實源於想「分享」糖果。原來在整個11月份的秋遊活動裏，妹妹是唯一兩手空空去秋遊的小朋友，其他小朋友都會帶小吃來跟大家分享，華德媽因為沒有仔細閱讀「秋遊備忘」而失職了一整個月，所以可能妹妹沒有經歷過分享的樂趣，造就了後來的「爬箱偷糖」的事件。

有見及此，當天放學我們就立刻去買兩大包糖果，好讓兩兄妹在翌日可以親自一人把一包糖果放進「送暖箱」內。華德媽再三告訴兩兄妹，箱子裏的東西都是送給鎮上有需要的人士，所以孩子們不可以私自拿來「分享」！然後我再拿出兩盒預先在家洗好的水果，交給他們，說「這些由我們家帶來的食物就可以跟小朋友分享呢」。妹妹興奮地拿着盒子到課室，親自分水果給每個小朋友，從此妹妹也沒有再爬過「送暖箱」了。

幼稚園慈善聖誕市集 孩子叫賣做收銀

除了「送暖箱」，德國幼稚園師生們也會籌辦自家的聖誕市集，由12月起展覽他們的產品：糖炒果仁、薑餅人、聖誕卡、小飾品，以及由媽媽咖啡室所製作的胡蘿蔔醬！幼稚園的市集收益將捐給鎮內需要援助的團體。小朋友們輪流在市集內叫賣及擔任收銀員，場面非常熱鬧，而且充滿教育意義，我特別感謝幼師們在妹妹偷糖事件中沒有一面倒投訴或是嚴厲訓斥，反而嘗試代入妹妹的角度去思考為何她會作出如此行為，以及提供意見去幫助她明白，為什麼不能拿不屬於自己的東西，什麼是可以分享的東西。祝願大家都從分享之中得到滿足，以及在一片不安之中找到喘息的機會，2020再會！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第271期]