本周FOCUS．採訪手記：親子生意競爭大 創業容易守業難

【明報專訊】上星期想帶孩子跟朋友到曾經採訪過的一家親子餐廳用膳，到了門口才發現餐廳結業了！當時我非常驚訝，因為報道出街才不過是兩個月前的事，為何這麼快會倒閉呢？也許近幾個月社會事件令不少零售業生意受到影響，但相信背後或會有更多的原因導致創業者有這樣的決定。

熱潮一過 接踵而來的結業

商店結業的原因未必是單一，這樣的經歷我也並非第一次遇上。早5、6年前，一下子冒起了很多playgroup，我們採訪過的、有特色的也不少，但一兩年後，甚至只是半年，當我想介紹給朋友時，發現有些playgroup已不存在，原來已經做不住結業了。近年，是親子餐廳的天下，可能家長們都被寵慣了，外遊見到台灣、日本有這麼多好玩的親子餐廳，回港也想有得食、有得玩，於是在有求有供的情况下，這類餐廳一間接一間地開張。可喜的是香港人這方面都算做得有聲有色，本地的親子餐廳絕對好玩又好食，但唯一我們不能跟別人比的是租金太貴，或者人人都一窩蜂地開同一類商舖，形成了「飽和」的局面，要競爭，又要不蝕本地做下去，也有一定的難度。

老套說句，創業難，守業更難，但願大家都可以捱過難關，到時又是另一片天空。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第272期]