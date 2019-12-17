好去處：薑餅屋打卡 訪精靈村 夾公仔 佳節擦大餐玩個夠

可愛甜品——各式聖誕甜品造型精緻，實在叫人捨不得咬下去！（黃志東攝）

義賣曲奇——酒店大堂有一個以真實薑餅建成、高3.5米的巨型薑餅屋（左圖），除了是打卡必到，大家更可走進這座大屋內選購聖誕禮品。提提你，薑餅屋只開放至12月25日，除了各類聖誕特色食品，更與匡智會合作義賣曲奇（右圖），籌得的善款全數用作幫助智障人士，體現聖誕節與人分享愛心的真正意義。（黃志東攝）

必食大餐——聖誕節又怎少得聖誕大餐？香港天際萬豪酒店的節日自助餐包括各式新鮮刺身和海鮮如波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、新西蘭生蠔等，自助晚餐時段烤肉區更輪流供應即切傳統烤火雞、威靈頓牛肉、香烤牛肋扒和三文魚酥皮批，當然少不了聖誕甜品，如鮮果餡餅、白森林蛋糕和朱古力薑餅噴泉等。聖誕老人更會現身送上歡樂，同場還有扭氣球、近距離魔術互動表演，一家大小可盡興而歸。（黃志東攝）

【明報專訊】最美妙的節日，聖誕節必列榜首，因為小朋友和大人都可以吃到盡、玩到盡！今天我們先帶大家飽覽本地酒店聖誕美食，讓爸媽們可以選定「目標」，為大小肚皮留個位置！

文：顏燕雯

小模特兒：Isaac Chan

遠離繁囂

「天際」歎兩日一夜

若爸媽今年不打算一家大小出埠旅行，即使留港帶小朋友吃聖誕大餐，也可叫他們樂上半天！例如去遠離繁囂、博覽館旁的香港天際萬豪酒店，吃個令人滿足的聖誕大餐，更可預訂聖誕假期住宿計劃，來個兩日一夜小旅行，順道欣賞旁邊機場的客機升降，一樣是非常愉快的聖誕假期！

■INFO

天際咖啡室聖誕自助晚餐

日期：12月24、25、26及31日、2020年1月1日

時間：晚上6:00至10:00

收費：12月24、25日成人$728，4至12歲小童$388；12月26、31日及1月1日成人$648，4至12歲小童$338；平安夜及聖誕日合家歡聚優惠$1660（2名成人與1名小童），所有價錢另設加一服務費

址址：赤鱲角航天城東路1號香港天際萬豪酒店 天際咖啡室

訂座及查詢：3969 2500

■聖誕假期住宿計劃

入住日期：即日至2020年1月1日

內容：豪華客房住宿1晚、天際咖啡室成人自助早餐及自助晚餐2位、12月24至26日和2020年1月1日之餐飲優惠為九折，其他日子為八折、限量節慶房間迎賓禮品及免費泊車位一個（視乎供應情况而定）

收費：每房每晚$2250起，另設加一服務費

訂房：800 903 510

[Happy PaMa 教得樂 第272期]