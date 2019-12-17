精靈派禮物 雪糕屋發「甜」夢

【明報專訊】今個聖誕，帝景酒店化身奇幻聖誕精靈村，其中帝景軒設有「北歐魅惑海鮮自助晚餐」，一系列以北歐傳統聖誕大餐為主題的菜式，包括烤火雞配紅莓汁、芝士菠菜焗生蠔、冰鎮海鮮、肥美甘腴刺身等，聖誕精靈更會大派禮物，凡享用平安夜、聖誕節或除夕自助午、晚餐或除夕倒數消夜自助餐，每名客人可免費獲贈護膚禮品包。

此外，這裏有小朋友最愛的親子主題客房，包括森林小樹屋、海洋世界、探索太空、激鬥跑車、型格泥頭車主題客房及全新夢幻雪糕屋，其中「夢幻雪糕屋」主題客房，客房以雪糕杏仁脆筒系列為靈感，以粉紅色及粉橙色調配上雪糕造型燈箱及大型壁畫等佈置，入住更可以任食房內的Häagen-Dazs雪糕杏仁脆筒及雪糕，一於吃飽後住一晚，發一個「甜」夢！

■INFO

帝景軒北歐魅惑海鮮自助晚餐

日期：12月21至26日、30及31日、2020年1月1日

時間：12月21、22、24、25日晚上6:00至8:00（首輪）及晚上8:30至10:30（次輪）；其他日子晚上6:00至9:30

收費：成人$448起，身高100至140厘米小童$368起，另設加一服務費。12月20日或之前預訂並全數繳付可享八五折優惠

址址：荃灣汀九青山公路353號2樓帝景軒

訂座及查詢：3716 2888

■聖誕餐飲住宿計劃

入住日期：即日至12月31日

收費：每房每晚$1500起（淨價）

內容：入住山景客房/親子客房1晚、2名成人或2名成人及1名小童自助晚餐

[Happy PaMa 教得樂 第272期]