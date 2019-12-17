家家有禮：聖誕叮叮派對 賞電車收藏

【明報專訊】為了讓更多人認識歷史悠久的電車文化及慶祝聖誕佳節，灣仔The East及荃灣悅來坊化身成聖誕電車站，電車以經典紅色古典電車為藍本，車身加上閃亮的燈飾及聖誕元素，變身成獨一無二的古典派對電車。

香港電車及香港收藏家協會主席張順光借出了多款懷舊及現代珍貴展品，包括車票、特色明信片、電車模型等，讓大家見證及回顧香港電車115年來如何陪伴不同年代的香港人成長。悅來坊的古典派對電車更邀得其吉祥物小熊貓「悅悅」化身為小小導賞員，於候車站向大家「講解」香港電車歷史及各款現代電車收藏品的典故。

■INFO

The East、悅來坊聯乘香港電車「電車聖誕展覽」

日期：即日至2020年1月2日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：灣仔The East、荃灣悅來坊

查詢：2527 7292（The East） 3114 0000（悅來坊）

■送香港電車115周年購物袋、無印良品及Green Common購物禮券

The East及悅來坊送出香港電車115周年購物袋、無印良品及Green Common購物禮券予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月24日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第272期]