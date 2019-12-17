聖誕禮物：爸媽準備貼心禮物 化身聖誕老人送驚喜

冰雪奇幻音樂盒——打開音樂盒，用手輕掃裏面的Elsa皇冠，音樂就會響起，好像施展魔法一樣，內裏共有5首《魔雪奇緣》電影主題曲可供孩子慢慢欣賞。（$279）（品牌提供）

OH MY LAMP——由一個燈飾設計師媽媽創作的枱燈，讓孩子可以把畫作變成「飾品」，並讓作品發亮，成為獨一無二的家居實用品。（$558）（品牌提供）

ELLE零食球——備有湖水藍丶玫瑰粉丶芒果黃及大象灰色，是一個能夠邊食邊玩的零食盒，防漏擋片避免零食散落一地，又可訓練寶寶手、腦靈活，小巧的設計讓媽媽輕鬆裝進包包裏。（$115）（品牌提供）

Disney Frozen 2 手提便當袋——Frozen 2熱浪又怎能讓它停下來？這款午餐袋既可以讓小朋友裝零食上學，又可以到戶外野餐時用，同學仔、朋友仔都會羨慕！（$269）（黃志東攝）

Andy Warhol金寶湯拼圖——以藝術家Andy Warhol的經典金寶湯作品為主題的玩味拼圖，連包裝都充滿玩味，大人小朋友都會喜歡。（$200）（品牌提供）

魔雪奇緣兒童表——今個聖誕《魔雪奇緣2》（Frozen 2）終於上映，每個孩子嘴裏都喊着「Elsa」時，不如送她一隻實用高貴的手表，表帶上有Elsa、Anna及小白圖案，讓她整天都可以「看着」這個冰雪女王！（$350）（黃志東攝）

【明報專訊】每個小朋友都渴望把禮物裝滿聖誕襪子，無論你是實用型、貪玩型還是把孩子捧上天型爸媽，在這個佳節只有一個角色，便是變身聖誕老人為子女送上最貼心的禮物，讓他們可以在這個節日得到更多樂趣和驚喜。

文︰顏燕雯

■魔雪奇緣兒童表

今個聖誕《魔雪奇緣2》（Frozen 2）終於上映，每個孩子嘴裏都喊着「Elsa」時，不如送她一隻實用高貴的手表，表帶上有Elsa、Anna及小白圖案，讓她整天都可以「看着」這個冰雪女王！（$350）

Swatch

查詢︰2510 5242

■Andy Warhol金寶湯拼圖

以藝術家Andy Warhol的經典金寶湯作品為主題的玩味拼圖，連包裝都充滿玩味，大人小朋友都會喜歡。（$200）

WOAW

查詢︰2253 1313

網址︰www.woawstore.com

■Disney Frozen 2手提便當袋

Frozen 2熱浪又怎能讓它停下來？這款午餐袋既可以讓小朋友裝零食上學，又可以到戶外野餐時用，同學仔、朋友仔都會羨慕！（$269）

Marks and Spencer

查詢︰2921 8323

■ELLE零食球

備有湖水藍丶玫瑰粉丶芒果黃及大象灰色，是一個能夠邊食邊玩的零食盒，防漏擋片避免零食散落一地，又可訓練寶寶手、腦靈活，小巧的設計讓媽媽輕鬆裝進包包裏。（$115）

meroware

查詢︰meroware@gloxis.com

網址︰www.gourmetkitchen.hk

■OH MY LAMP

由一個燈飾設計師媽媽創作的枱燈，讓孩子可以把畫作變成「飾品」，並讓作品發亮，成為獨一無二的家居實用品。（$558）

OH MY LAMP

查詢︰6996 9441

網址︰www.oh-my-lamp.com

■冰雪奇幻音樂盒

打開音樂盒，用手輕掃裏面的Elsa皇冠，音樂就會響起，好像施展魔法一樣，內裏共有5首《魔雪奇緣》電影主題曲可供孩子慢慢欣賞。（$279）

萬信有限公司

查詢︰2153 1177

[Happy PaMa 教得樂 第272期]