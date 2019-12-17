好去處：與Pokémon同玩同眠 捉住精靈陪度假
文章日期：2019年12月17日
【明報專訊】聖誕節，當然要跟聖誕老人一樣戴上紅色帽子，不過小朋友們還另有角色，就是要做一個精靈訓練員！Pikachu率領一眾Pokémon來到了黃金海岸，不但在酒店跟大家過聖誕，更邀請小朋友到商場玩遊戲，與可愛的小精靈做個好朋友！
文︰顏燕雯
小模特兒︰Zoey Hoo
今年香港黃金海岸特意邀請紅遍亞洲的Pikachu率領一眾Pokémon，包括今年初新登場的Pokémon劍／盾角色——炎兔兒、敲音猴及淚眼蜥特別來到香港。想「捕捉」牠們？可以先到香港黃金海岸酒店來個小旅行。「Pokémon道館訓練員聖誕住宿計劃」中的Pokémon為主題的海景露台客房佈滿各小精靈，陪伴大家一同放假；小住客更可暢玩Pokémon充氣滑梯、迷宮陣等多項遊戲及參與「Pokémon環保袋工作坊」，而逢周六、12月24至28日及31日更有特備節目，Pikachu將於晚上現身大堂與大家抱抱呢！
過三關做寶可夢大師
在酒店未玩夠？小小訓練員記得請爸媽帶你到鄰近的黃金海岸商場，繼續接受訓練！除了可以跟巨型Pikachu合照，只需讚好黃金海岸商場facebook及追蹤Instagram，即可參加黃金海岸商場的「黃金海岸道館訓練營」三大關卡，看看能否成為寶可夢大師！
■INFO
◆香港黃金海岸酒店Pokémon道館訓練員聖誕住宿計劃
日期︰即日至2020年1月1日
訂房及查詢︰2452 8833
◆黃金海岸商場「黃金海岸道館訓練營」
日期︰即日至2020年1月1日
時間︰中午12:00至晚上10:00
地點︰黃金海岸商場中庭
[Happy PaMa 教得樂 第272期]