好去處：與Pokémon同玩同眠 捉住精靈陪度假

戶外遊戲——入住香港黃金海岸酒店「Pokémon道館訓練員聖誕住宿計劃」的每個小住客，可以免費暢玩設於酒店的Pokémon戶外遊戲，包括充氣滑梯和充氣障礙賽等。（劉焌陶攝）

主題客房——「Pokémon道館訓練員聖誕住宿計劃」包括入住豪華海景客房一晚、享用自助早餐、參加「Pokémon環保袋工作坊」、暢玩Pokémon主題的戶外遊戲，以及免費使用不同酒店設施等。而小model身處這間Pokémon主題客房連海景露台則可升級入住（每晚額外另加$500，另設加一服務費），不論是裝飾品、牀單、浴室、陽台都充滿Pikachu及其他經典Pokémon的足迹，還有可愛公仔陪睡。（劉焌陶攝）

【明報專訊】聖誕節，當然要跟聖誕老人一樣戴上紅色帽子，不過小朋友們還另有角色，就是要做一個精靈訓練員！Pikachu率領一眾Pokémon來到了黃金海岸，不但在酒店跟大家過聖誕，更邀請小朋友到商場玩遊戲，與可愛的小精靈做個好朋友！

文︰顏燕雯

小模特兒︰Zoey Hoo

今年香港黃金海岸特意邀請紅遍亞洲的Pikachu率領一眾Pokémon，包括今年初新登場的Pokémon劍／盾角色——炎兔兒、敲音猴及淚眼蜥特別來到香港。想「捕捉」牠們？可以先到香港黃金海岸酒店來個小旅行。「Pokémon道館訓練員聖誕住宿計劃」中的Pokémon為主題的海景露台客房佈滿各小精靈，陪伴大家一同放假；小住客更可暢玩Pokémon充氣滑梯、迷宮陣等多項遊戲及參與「Pokémon環保袋工作坊」，而逢周六、12月24至28日及31日更有特備節目，Pikachu將於晚上現身大堂與大家抱抱呢！

過三關做寶可夢大師

在酒店未玩夠？小小訓練員記得請爸媽帶你到鄰近的黃金海岸商場，繼續接受訓練！除了可以跟巨型Pikachu合照，只需讚好黃金海岸商場facebook及追蹤Instagram，即可參加黃金海岸商場的「黃金海岸道館訓練營」三大關卡，看看能否成為寶可夢大師！

■INFO

◆香港黃金海岸酒店Pokémon道館訓練員聖誕住宿計劃

日期︰即日至2020年1月1日

訂房及查詢︰2452 8833

◆黃金海岸商場「黃金海岸道館訓練營」

日期︰即日至2020年1月1日

時間︰中午12:00至晚上10:00

地點︰黃金海岸商場中庭

[Happy PaMa 教得樂 第272期]