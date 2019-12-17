Frozen 2原聲大碟 唱遍白色魔雪奇緣

【明報專訊】神曲Let It Go的魔力大家都毋庸置疑，自2013《魔雪奇緣》（Frozen）動畫上映，全球票房勁收，更榮獲奧斯卡最佳動畫和最佳電影歌曲兩項殊榮。今年，Frozen狂熱再度回歸，《魔雪奇緣2》（Frozen 2）故事以揭開Elsa（愛莎）女王天生擁有神奇魔法之謎為主線，魔法背後的神秘力量更召喚愛莎，為阿德爾王國帶來新的威脅！愛莎聯同安娜、小白和基斯托夫再次展開驚險難忘的旅程，尋找影響王國命運的一個古老謎團真相。而《魔雪奇緣2》電影原聲大碟承接上季的高質素，收錄8首原創歌，由電影中的配音演員親自獻唱，更收錄由Panic! At The Disco、Kacey Musgraves及Weezer演繹當中3首曲目的片尾特別版本。主打歌Into The Unknown繼續由聲演Elsa女王的Idina Menzel主唱，更請來挪威Synth-Pop歌姬Aurora，一起再創神曲高峰。

《魔雪奇緣2》電影原聲大碟推出普通版及精裝版，12月還會推出karaoke唱碟及黑膠唱片。粉絲們可以到各大數碼平台收聽（umhk.lnk.to/FROZEN2PC）。

■INFO

《魔雪奇緣2》實體原聲大碟

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■送《魔雪奇緣2》水晶球

Universal Music送出《魔雪奇緣2》水晶球予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月24日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第272期]