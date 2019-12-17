小學雞媽媽：艱難日子來點幽默

【明報專訊】朋友女兒甫升上小一，便宣布書包裏不能再放繪本，因為那是BB才看的書！想到那個紅蘋果般可愛女孩稚氣的堅定，姨姨噗哧一聲笑了出來。真該找機會跟小妹子說悄悄話：姨姨其實一直在看繪本，一直一直一直在看。最近心情有點鬱悶（誰個不？），還給自己處方了一帖黑色幽默，重讀《我的朋友都死了》。

「我的朋友都死光光了。」恐龍說。

「我的朋友都被淘汰了。」卡式錄音帶說。

「我唯一的朋友剛剛走丟了!」孤孤單單的襪子說。

「你的朋友都很美味。」小胖哥捧着一桶炸雞對雞說。

「我大部分的朋友都死了……什麼？喔……現在我的朋友都死了。」滿臉鬍子的老伯伯說。

「這份工作讓我充滿活力！」死神說。

這書才一個手掌那麼大，每頁只那樣短短的一句，配很簡單的圖畫。有點冷，有點怪雞，有點悲涼，也有點寂寞……但我就是忍不住，邊讀邊笑。這也是極處反彈一種？當悲慘得連「我的朋友都死了」都可以開玩笑那時，人們大概變豁達了。

想起舊事，十數年前與當時的男友現在的丈夫留學英國，來到最後幾個月，男友家中忽然來電說媽媽病危，我們趕返陪伴。待情况好轉，我們重返英國繼續未完的課，誰知不久後接到另一通電話，病危輪到我媽。我記得，慌亂大半天安排好事情後，我到論文指導老師的辦公室報告明天的飛行。說到一半，我們忽然靜了下來，然後像約定似的同時莞爾了——明明不久前才說過差不多同一番話啊，同樣的午後陽光，彼此站在相同的位置。

黑色幽默不只在電影小說和繪本裏，它本來就在生活中。

幽默感是一劑良藥

我還在往事中浮想聯翩，兒子拿起我的書在讀，在一旁卡卡卡地笑了。年少的他沒有我們的歷史，這輩子也從未見過卡式錄音帶，但是樂在其中。

我猜想，這樣的書，帶着不同的人生來讀，該有很不同的滋味，譬如日後當我老了，朋友真的開始死掉的時候……嗯，我立即在心裏默念：朋友們，請活得好好的。

時勢艱難，但幽默感何時都是一劑良藥。

真該找機會跟小妹子說悄悄話：姨姨其實一直在看繪本，有些書還看完又看，每次都會看到一些不同的地方。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第272期]