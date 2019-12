客座隨筆：兒子性教育 爸爸是最佳人選

【明報專訊】兒子快兩歲了,我和丈夫正預備教導兒子上廁所。過程中我發現這是一個很好的時機教導兒子男女的概念。自兒子站得穩後,大部分時間都跟我一起洗澡,現在他在洗澡時會指着不同的身體部位問:「呢個咩名?」我都會耐心告訴他,如鎖骨、大腿、乳房、陰莖等,並告訴他不同部位的功用。兒子學得很快,同時知道媽媽跟他有某些身體部位是不同的。爸爸因較少機會與兒子洗澡,故很少會直接教導兒子有關身體的知識。

我和丈夫雖然沒有討論過哪個階段要教導兒子什麼的性教育內容,以及如何分工,可是我們都認同父母親自處理家庭性教育的重要。

有研究指有數個因素會影響父親對兒子的性教育,包括:兒子的成長階段、父親的性價值觀、父親的學歷、父親與自己父親的溝通、對結果的預期、與兒子的溝通、父子的接觸等。

態度開明 用正確器官名稱

記得有次兒子指着自己的陰莖問丈夫「咩名」時,丈夫當下呆了,後來我告訴兒子那是陰莖,爸爸便接着解釋男性才有這身體部位,所以男生要站着小便。我想對於丈夫來說,要面對兒子突如其來的「性」問題,可能尚未適應如何啟齒,然而當我們愈是抱着平淡、開明的態度,愈能夠坦言。我堅持要求丈夫在教導兒子時要用正確的名稱,那是一個認識自己身體,並建立尊重及欣賞自己身體的一個過程。

有一次兒子得知爸爸要上洗手間,便跟着過去,丈夫亦首次願意讓兒子跟他進洗手間,那是一個讓兒子建立對「男性」認知的過程;同時讓兒子分辨媽媽與自己及爸爸的不同(兒子知道媽媽是坐着上洗手間)。

我認為丈夫願意讓兒子跟他一起如廁很重要,讓兒子更具體明白男生是「怎樣的一回事」,而這角色是我無法代替的。這個學習如廁的過程,除了讓兒子學習肌肉的控制外,更是一個學習性別的重要時機。

媽媽適時傳球給爸爸

這個暑假,我們帶着兒子去游泳,在家庭更衣室整理後,我都會把兒子交給丈夫抱着他穿過男更衣室到泳池,這是一個讓兒子認知自己是男性的過程。

作為太太,在適當的時候把這個球傳給丈夫,讓他能輕鬆教導兒子有關性的知識,當兒子成長的過程中有疑問,便能安心向爸爸討教。

