教大GPS：家校合作「過火」 或有反效果

【明報專訊】不少抱着滿腔熱誠的教師，總會想辦法鼓勵學生家長多參與子女的學習過程。當教師看到有些家長不願到校會面、不理會學校發放的資訊、不願參加學校活動的時候，難免會感到家長未有欣賞他們所付出的努力，而家長也似乎對子女的校園生活不太關心。

但有時候情况剛好相反，有些家長會過度參與子女的學校教育。家校合作肯定是當今學校教育不可忽視的一環，但正如美國社會學家Annette Lareau在其30年前的經典著作Home Advantage早已指出，若家校合作關係拿揑不好，會適得其反，可以為家庭、學校生活帶來不少煩惱和問題。

過分緊張子女學業 易生摩擦

如果家長過分緊張子女學業，對家庭生活會間接產生負面影響。事實上，子女學業問題往往是摩擦和爭執的原因，令親子、兄弟姊妹、夫妻以至親戚之間出現矛盾和衝突。例如許多父母每天都會因着做功課與玩電子遊戲的時間分配上與子女爭拗。兄弟姊妹之間也可能在學業表現或在爭取父母關注上，互相競爭，父母因而要多投入子女的活動來以示「公允」。夫妻之間亦可以在如何處理子女學業問題上產生分歧、爭執，甚或因而影響婚姻關係。

當然也可以說這些都是常見的家庭問題，不過，諷刺和弔詭的是，我們不難想像，總有些家長對學校事情不聞不問，這方面的家庭摩擦自然較少出現。相反地在非常重視家校合作關係（但又處理得不好）的家庭和社區，難免會遇到較多情况觸發類似的問題。

事事過問 為孩子帶來壓力

有些家長也許基於一些不切實際、只為催谷學習的期望而參與學校活動，其實也會間接對學校帶來負面影響。例如家長事事過問子女的學業和學校生活，有時候會給子女帶來更多焦慮和學習壓力，繼而可能會導致他們出現課堂紀律等問題。甚或乎有些家長的行為會妨礙到教師上課、學校運作等，他們亦往往直接或間接批評個別教師的教學能力。尤其是當有些教師在課程或教學上有創新嘗試，更容易受到家長的抱怨和投訴。也就是說，家長過度干預學校運作，挑戰教師的自主權，甚或因而造成家校之間出現對立的局面。

當然何謂「過火」，也難說得準，很多時候要看情况。再者，家校關係牽涉多方面和不同層面、場景的互動，雙方對各自責任、角色期望也大有不同，往往需要時間磨合。但無論如何，家校之間需維持坦誠互信的良好關係，通過緊密聯繫和溝通讓雙方了解各自對孩子的期望與想法，建立默契，以避免家校合作出現「過火」行為，甚至出現矛盾和對立。歸根究柢，教師與學生家長做什麼也好，也是為了學生福祉，這是雙方的共同目標，也是家校合作的初衷。

文：李子樂（香港教育大學教育政策與領導學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第272期]