好去處：平安夜雲上彈彈跳 駕飛船飄雪漫遊

為配合彈彈雲遊戲，「彈彈雲公園Puffy Park」旁邊的Donut Café特意設計了一系列迷你彈彈雲美食，最吸睛的要數這款彈彈雲有汽香橙特飲，特飲上配有即製棉花糖，無論大人小朋友都無法抗拒！（$35）（黃志東攝）

場內另一個好玩的「百變記憶雲」互動裝置，是由過千條海綿軟棒組成，透過推動軟棒便可以造成前凹後凸的效果，小朋友可製作屬於自己的倒模，如手印或人形，純白色的外形也令人猶如走進雲層之中，發一個白色聖誕夢。（黃志東攝）

大家在玩彈彈雲時，會看到後面有幾間如掛上晶瑩玻璃窗的小屋，在自然彩光折射下還有閃令令的效果。在眾多小屋中，其中一間是放置了多個巨型白色氣球的「夢幻泡泡屋」，它們被吹風機吹至滿天飛，小朋友急不及待去捕捉，絕對是考驗敏捷度的遊戲！（黃志東攝）

由於場內需要穿著襪子確保衛生，因此在雲上走路的確比較「跣腳」，所以在「彈彈雲」上踏出每一步都要考驗個人平衡力與速度，記者與小Model都試驗過彈彈雲的威力，發覺小朋友因為體重較輕，更能輕易「攀」到最高峰，自由展示彈跳技巧！（黃志東攝）

【明報專訊】平安夜已經來到，代表聖誕假期開始了，身為爸媽的你如果還未為子女準備節目，毋須徬徨，這裏為大家嚴選多個能夠給豆丁盡情放電的好去處，有了這個聖誕懶人包，一家人必定好玩到「衝上雲霄」。

「彈彈雲」3種高度 爸媽子女齊齊跳

到過日本戶外遊樂場的大小朋友對「彈彈雲」絕對不會陌生，它是一個外貌如太空館的白色半球體，狀似白雲；其質料卻不像充氣彈牀般軟腍，結實得來又相當有彈性，最適合小朋友在上面蹦蹦跳跳，或者在斜坡位置滑下來，非常刺激。

這個「彈彈雲公園Puffy Park」是D‧PARK愉景新城參考日本國民公園的遊樂設施，並與美國回流的本土資深女建築師吳浩恩合作創造，更為是次活動特別申請專利物料，採用的是堅韌牢固的PVDF外膜，既具承重力，同時無味無毒。場內共有3個不同高度的「彈彈雲」：高0.7米的彈彈雲是為2至4歲的幼童而設、1.2米的彈彈雲則為4至8歲的小童而設，至於大哥哥姐姐甚至爸媽們，可以跑到高達1.8米的「彈彈雲」一試體能！為了安全起見，四周以海綿軟墊加固作緩衝，外圍亦設有安全軟墊作保護，大人小朋友都可以玩得開心又放心！

■INFO

彈彈雲公園Puffy Park

日期：即日至2020年1月5日

時間：周一至五中午12:00至晚上8:00；即日至12月27日、周六、日及公眾假期上午11:00至晚上9:00（下午3:00至4:00為清潔時間）

地點：荃灣D・PARK愉景新城L1

參加方法：預先登記成為DP Club體驗會員及幫小朋友登記成為Donut Kids Club會員，並讚好「D・PARK愉景新城」及「Donut and Ah Meow」facebook專頁

文：顏燕雯

小模特兒：Yoyo、Claire、Matilda、Martha、Karia

[Happy PaMa 教得樂 第273期]