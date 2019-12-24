好去處：嘉年華狂歡 玩攤位遊戲睇雜技

【明報專訊】聖誕節又怎少得去嘉年華狂歡？位於中環的友邦嘉年華一如以往，設有多元化的機動遊戲、玩樂設施、攤位遊戲及靚靚自拍點，大小朋友都玩得開心。今年的機動遊戲，除有小朋友最愛的碰碰車、騎馬仔、飛天鞦韆等，還加入了驚慄的「鬼屋列車」，歡迎膽子大的豆丁去挑戰一下。另外，攤位遊戲也有一系列最新電影角色毛公仔作為獎品，包括《長毛雪寶》、《雪人和雪犬》，以及Marvel超級英雄系列如死侍、鐵甲奇俠、蜘蛛俠、雷神和美國隊長等等，一於把它們帶回家吧！

歐陸雜技團亦享譽歸來，帶來既惹笑又令人驚歎的全新演出Unbelievable，每場約55分鐘的表演包括了配合雷射設置及強勁音樂節拍的激光舞、在高台上做出各種高難度動作的平衡達人，以及來自智利如小鳥般在空中翱翔的空中飛人，還有刺激非常的亡命摩托車。屆時3輛摩托車會在一個大鐵球內全速前進，觀眾肯定看得目瞪口呆，拍案叫絕。

■INFO

友邦嘉年華

日期：即日至2020年2月16日

時間：上午11:00至晚上11:00

票價：成人$130包10個代幣；3至11歲小童$90包7個代幣；歐陸雜技團門票$200起

地點：中環海濱活動空間

網址：www.tgec.asia

[Happy PaMa 教得樂 第273期]