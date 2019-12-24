文化園地：聖誕共讀 細味幸福 一份小禮物 改變生命

【明報專訊】聖誕節，除了是宗教節日，還是一個向親朋好友分享愛、送上祝福的日子。原來在繪本的世界，都有不少以聖誕節為題材的書籍，當中有惹笑的，亦有溫情感人的。就趁這個普天同慶的日子，一家人坐在聖誕樹旁，共讀有關聖誕節的故事，給小人兒送上最珍貴的心靈禮物。

文︰沈雅詩

「這是一本我很喜歡的聖誕繪本。」共童悅讀店主戴琼寳（Kimmy）拿着《泰迪的禮物》向記者推介。故事由一個家境欠佳的小五生泰迪說起，他髒兮兮、成績差，受到新任教師湯普森的冷待。湯普森雖然看了過去幾年由其他教師給予泰迪的評語，形容他有禮貌、喜歡助人、有學習潛力，只是三年級喪母後，缺乏父親的支援，學習漸漸緩慢起來。不過，湯普森依然沒想過要幫助泰迪，一心只想他留班。直至聖誕節前夕，湯普森收到不少學生的禮物，其中一份用牛皮紙包起來的，上面寫着「送給湯普森老師——泰迪敬上」。她把禮物拆開，看見一條俗氣兼掉了幾顆假寶石的手鏈，還有一瓶用了一半的香水。

師生心靈最靠近一刻

其他同學都帶着鄙視、嘲笑的眼神望着泰迪，不知怎反應的湯普森唯有假裝說禮物漂亮，塗了點香水，並請泰迪替她戴上手鏈，「雖然他們認識了一段日子，但這才是二人真正靠近的一刻」。在Kimmy看來，靠近的，不單是他們的肉體，還有心靈。「老師戴着手鏈看起來好漂亮，香水聞起來好香，老師今天看起來就像我媽媽。」這番出自泰迪口的說話，令湯普森淚流滿面，也醒悟自己並非一個好老師。從那天起，她主動替泰迪補課，令他的成績突飛猛進，並順利升上中學及大學，最後還成為醫生。

一份小小的聖誕禮物，改變了師生的生命，那麼更大、更多的聖誕禮物，會帶來更震撼的改變嗎？《好小好小的聖誕禮物》裏的主角小羅，一直渴望收到聖誕「大」禮，可是，放在他眼前的，卻只是一份小禮物。於是小羅合上眼，拚命努力許願，他希望得到「大一點」的禮物。當他睜開眼，禮物果然變大了，但小男生仍然不心足，如是者，他不斷合眼用力許願，而禮物亦愈變愈大，甚至大得跟市內的建築物一樣巨型！

追逐名利 錯過家的溫暖

不過，無論禮物多大，也填不滿小羅貪得無厭的心，於是他乘坐火箭飛往太空去尋找，離開地球，離開他的家，離開他的家人愈來愈遠……「如果禮物只是一個象徵，我們成年人又有否像小羅一樣，放下家人，不斷在外面追逐名利，愈走愈遠呢？」Kimmy說。

小羅在火箭上發現自己的家已經渺小得像個小斑點，他擔心小斑點快要消失了，於是他閉上眼睛，拚命努力許願……最後，火箭緩緩降落，小羅回到家裏，他終於明白「那個小斑點才是他最大最大的禮物」。Kimmy表示，不要錯過書末的一幅圖畫，「聖誕樹旁的沙發上，小羅坐在媽媽的大腿上，爸媽妹妹給他擁抱，多麼溫馨幸福」。

聖誕節，誰個不想實現聖誕願望呢？但《小兔兒好想要一個聖誕禮物》中的小兔子，她的願望卻考起聖誕老公公，也考起整個森林的動物，因為小妮子想要一個兔寶寶，她想當姊姊！

看不見的禮物更重要

聖誕老公公連同一眾森林動物，找來很多「替代品」，如布娃娃、小寶寶衣服、玩具等來送給小兔子，但她還是傷心大哭。「這本書可讓孩子知道，有時候他們想要的東西，不一定能滿足。」她補充︰「得不到想要的東西，的確會失望，但別忘記，有些禮物是看不見，卻可心領神會的，就如各人對小兔子的愛。」不過，故事最終也是大團圓結局，因為媽媽告訴小兔子，她很快成為姊姊了。

《給親愛的聖誕老公公》亦是Kimmy心水推介，但她強調，如果家中小孩仍相信世上有聖誕老人，而家長又不想他們的童夢幻滅，就別打開這本書，因當中有「劇透」。小女孩露西5歲開始寫信給聖誕老公公，聖誕老公公也會回信給她，還會送她很棒的禮物。

但隨着露西漸漸長大，她心裏起了狐疑……8歲那年，她寫了一封信，卻沒有寄給聖誕老公公，而是放在媽媽的枕頭邊，媽媽的答案是︰「聖誕老公公是愛，是奇蹟，是希望，也是幸福。」Kimmy覺得露西媽媽的答案很有智慧，也認為只要願意與身邊人分享，每個人都是聖誕老公公。

[Happy PaMa 教得樂 第273期]