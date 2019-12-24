家家有禮：捉住精靈過3關

【明報專訊】黃金海岸召集各位訓練家來參與「黃金海岸道館訓練營」，只需讚好黃金海岸商場facebook及追蹤Instagram，即可參加三大關卡，包括將精靈球拋出去並擊中洞口、把精靈球擊中隨風左右搖擺的精靈球圖案，以及從16塊問號牌中配對出相同的精靈。場內更有6米高超巨型的充氣Pikachu，以及大量 Pokémon打卡位和精靈球造型閃爍燈飾，令聖誕氣氛更高漲！

商場更特別為大家舉辦了「Pikachu聖誕抱抱大派對」，穿上火熱聖誕裝的Pikachu將於12月25、26、29日及1月1日現身，完成道館訓練營的你一定要與Pikachu抱抱合照，過一個電力十足的聖誕節！

◆INFO

黃金海岸商場

「黃金海岸道館訓練營」

日期︰即日至2020年1月1日

時間︰中午12:00至晚上10:00

地點︰黃金海岸商場中庭

查詢︰2452 6566

整理︰顏燕雯

■送限定版

Pokémon行李帶

黃金海岸商場送出限定版Pokémon行李帶予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月31日，送禮詳情見報章。

[Happy PaMa 教得樂 第273期]