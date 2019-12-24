家家有禮：潛入海洋與巨鯨探險

【明報專訊】臨海的北角匯搖身一變成為聖誕海洋世界，多個海洋主題場景將分佈於商場1期及2期各樓層，可愛鯨魚、海豚與船艇裝置將帶領大家暢遊聖誕海洋探險之旅！當中最矚目的是於商場戶外海濱草地的8米長巨鯨立體裝置，大家可於柔和海風中近距離與巨鯨打卡自拍。商場其他樓層亦有大量打卡位，如有多棵滿掛海馬與海星吊飾的珊瑚造型聖誕樹、載滿聖誕禮物的快艇、水上電單車等，場內還有聖誕音樂快艇，讓你盡享聖誕搖滾樂！

於指定日子，聖誕老人將親臨北角匯與大家開心拍照，並派發聖誕小禮物，記得前來捕獲他同慶聖誕！

◆INFO

北角匯「Christmas Exploration聖誕海洋探險之旅」

日期︰即日至2020年1月5日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰北角匯1期商場樓層、北角匯2期商場樓層及戶外海濱草地

查詢︰2805 6605

■送聖誕限量版無線充電器

北角匯送出聖誕限量版無線充電器予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月31日，送禮詳情見報章。

[Happy PaMa 教得樂 第273期]