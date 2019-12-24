家家有禮：聖誕掃貨換福袋

【明報專訊】聖誕假期是shopping的最好時間！ Landmark North上水廣場 「Xmas Crazy Shopping購物感謝祭 」聯乘超過75個品牌推出購物優惠，包括多個美妝品、珠寶鐘表店，以及運動用品店等，精選貨品低至二二折，是時候買禮物給自己或親戚朋友了！

商場特別推出「百萬福袋大激賞」，The Point by SHKP會員可以享受福袋禮遇禮品及現金券即時回贈，推廣期內不同時段推出包括價值400元的現金着數福袋、價值300元的鮑魚美食福袋，以及含DELONGHI電水壺或Canon EOS M10 15-45相機的型格電器福袋等，會員只需於場內2樓至5樓商舖以電子貨幣即日消費滿指定金額即可換領，更可同時賺取會員積分。

◆INFO

上水廣場Xmas Crazy Shopping購物感謝祭

日期︰即日至12月31日

時間︰上午9:00至晚上10:00

地點︰上水廣場

查詢︰2639 9638

■送美妝旅行收納袋

上水廣場送出美妝旅行收納袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月31日，送禮詳情見於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第273期]