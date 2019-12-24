與豆腐人同闖關 齊學做聖誕老人

【明報專訊】今個聖誕，荃新天地將聯同日本創作團隊Devilrobots帶大家一同到訪TO-FU OYAKO豆腐人聖誕禮物星球，考核大家成為聖誕老人的資格。高達5米的聖誕機械人正蓄勢待發，誠邀各位與豆腐人一同登入駕駛艙，出發派送聖誕禮物！

登記成為「小小見習聖誕老人」並成功通過三大考核挑戰，包括「禮物寶庫」、「禮物檢查站」及「禮物宅急便」，即可參與「見習聖誕老人畢業式」，晉升成為聖誕禮物星球之正式聖誕老人！參加方法非常簡單，只需登記成為S﹢REWARDS會員，並以指定點數換領「小小見習聖誕老人工作證」，便可展開聖誕老人見習體驗之旅！

◆INFO

PopWalk冬日童遊聖誕

日期︰即日至2020年1月5日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰荃灣荃新天地1期及2期

查詢︰3926 5708 / 2614 3887

■送To-Fu Oyako儲物盒

荃新天地送出To-Fu Oyako儲物盒予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

有興趣的讀者可於12月26日（周四）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：要參與「見習聖誕老人畢業式」，需成功通過幾多個考核挑戰？

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第273期]