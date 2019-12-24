親子筆陣．媽媽維特：媽媽的大嗓門

【明報專訊】教養孩子，其實是生命學習的一部分，看到自己生命中的課題，學習認識自己更多。關於生命學習，台南家庭EQ協會劉仁州老師給我很多啟發和教導。最近他問：為什麼很多父母都會覺得，「我不管孩子、孩子就會變糟糕」？

「唔好踩屎」 句句充滿不信任

我相信，大多數父母都自然會說，怎可能不管孩子呢？老師卻說，我們怕孩子會變糟，「是因為我們不相信自己，也不會相信小孩」。很有可能，我們自己小時候也是不斷被管教。因為管教，所以失去對自我管理的信任，不相信孩子可以自己管理自己。

這段教導，對我來說是很深的學習。我小時候住在木屋區，出門路上總是滿地狗糞，我每次走路都非常小心不要踩地雷。但即使我已遠遠繞過那坨狗糞，同行的媽媽總是以幾間屋外都聽見的嗓門大喊：「阿麗！唔好踩屎呀！」路上如果有10坨狗糞，我媽就會大喊10次「唔好踩屎」。每次她這麼說，我心裏都超討厭，我明明樣樣事都已經照顧得自己很好，你還要在這麼低層次的事情上嘮叨我，當我白癡一樣。

那時候的我，深深感受到媽媽的不信任，不管我做得再好，她就是不信任，我心裏非常氣她。幾十年過去，現在的我終於明白，媽媽的不信任，不是因為我做得好或不好，而是因為她自己內心強烈的焦慮。

回溯媽媽人生歷程，在我出生前的十多年，由於生活環境的劇變，她應該一直活於焦慮甚至恐懼中。也許，就是連信任自己能掌管自己都很艱難的狀態。我終於明白，那時候媽媽大嗓門裏讓我難以忍受的東西，就是焦慮和恐懼。

不自覺吸收父母的恐懼和焦慮

如果小時候每天察覺父母、感受父母，就會不自覺吸收父母的恐懼和焦慮。當自己長大後面對問題，也容易擁有那種焦慮。

我細心回想自己與兒子的互動。表面上，我是比較能放手、給予孩子空間，我不會在學業上逼迫孩子。然而在生活自理方面，我對孩子的期望比較高，常會在這方面碎碎念。無奈我愈是碎碎念，孩子愈是顛三倒四。

我明白，放手給孩子空間，孩子才能學會管好自己。但我內心的確有一種焦慮，擔心孩子會「弄得一團糟」，那焦慮讓我寧可把孩子要做的事，自己快手處理掉。

我們都知道，應該給予孩子機會學習，當他未能一下子就學會，我們需要有耐心，溫柔地告訴他「可以慢慢來，沒關係」，靜待他的成長。但總有那麼一個時候，孩子的表現會讓我們不滿或無法接受，於是自己「一秒就破功」，耐心和溫柔瞬間不見了，化成不同形態的怪獸。

劉老師說，人們想要溫柔卻溫柔不起來，甚至為此感到沮喪，是因為我們很多時在自己的成長中，也沒得到過父母的耐心與溫柔。然而，自己沒經驗過的，可以自己創造出來。我們要學習的，是先把那份耐心和溫柔給自己。想像以現在成人的自己，回過頭照顧當時還小、不被信任的自己（內在小孩），陪伴他、了解他，告訴他「慢慢來，沒關係」、「如果你能力不夠或不足，可以說出來，我不會勉強你」。

每次遇到焦慮，就把它當作是一個小孩。當我們去陪伴這個小孩，內在的壓迫和焦慮就會慢慢緩和下來。滋養自己，就能培育對己對人的愛，給出我們渴望的溫柔。願以這份學習，跟大家分享共勉。

作者簡介﹕思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

文：葉杏麗

[Happy PaMa 教得樂 第273期]