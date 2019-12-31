迎接新年：小人兒鴻「圖」迎2020

學更多芭蕾技巧／繪者：李晞悅，小二／創作心聲：「我很喜歡跳舞，每次穿上芭蕾舞衣都會很開心。新一年希望在課堂中學習更多芭蕾舞的技巧，因為我最愛聽着美妙的音樂起舞，將來我想成為一個出色的舞蹈家，所以我會很用心地學習，努力向目標邁進。」（受訪者提供）

一家人開心生活／繪者：張浚灝，K2／創作心聲：「希望自己長高，和哥哥一樣高，我會吃多些、跑多些及多跳高，那就可以快高長大。我亦想爸爸、媽媽、哥哥和寵物狗狗，一齊開心生活。當我乖些，就會獲得媽媽獎勵大星星，未來我會愈來愈叻，便會得到很多很多的禮物。」（受訪者提供）

做運動健將／繪者：張敏灝 ，小三／創作心聲：「新一年希望成為運動健將，在跳繩、打籃球和踢波方面都有進步，會多練習，日日都做運動。同時，我也希望自己表現成熟些，會更聽爸爸媽媽的話，得到家人稱讚，獲得更多獎勵，我便會很開心。」（受訪者提供）

把國畫畫得更好／繪者：晴熙，小四／創作心聲：「我由幼稚園開始學習繪國畫，每次上課都很用心。新的一年，我希望把國畫畫得更好，最想參加多些不同的展覽及比賽，除了得到別人的認同，更可以給予自己進步的空間和學習的機會，從而提升繪畫技巧。」（受訪者提供）

鋼琴比賽奪冠／繪者：許心怡，小三／創作心聲：「我希望新一年彈鋼琴有進步，透過參加不同的鋼琴比賽，累積比賽及演出經驗。最希望在比賽中奪得冠軍，可以在學校成績表儲多些音樂小音符！」（受訪者提供）

早睡早起／繪者：思行，小一／創作心聲：「剛剛升上一年級，慢慢要適應小學的上課時間，但過去一年我時常不肯準時上牀睡覺，以致早上又不願起牀。所以我希望在2020年早睡早起，那麼便可以精神奕奕上學去呢！」（受訪者提供）

和哥哥出賽踢毽子／繪者︰劉慠懃，小一／創作心聲：「於新的一年，希望在各樣運動上都有進步，尤其在跑步上，可以跑快一點。近期和哥哥一起學踢毽子，更想和哥哥一起愈踢愈好，可以一起去比賽。」（受訪者提供）

收養小貓送暖／繪者：林青穎，小二／創作心聲：「2020年，我希望每一天都和家人一起開開心心地度過。我也希望收養一隻小貓，為沒有家的小動物帶來一個溫暖、安全和舒適的家，還有成為牠的好玩伴。」（受訪者提供）

少吃糖多讀書不貪睡／繪者：歐樂琳，小五／創作心聲：「左邊是我提醒自己明年要改善、不要做的東西，包括吃少一點糖果、少用電腦和電話、保護眼睛，不要再加深近視、不再貪睡、不和哥哥吵架；右邊就是要進步的地方，例如計數小心一點、有恆心學樂器、長高一點、行動快一點、令更多人開心、多吃蔬果、讀多些課外書、不浪費食物、成績進步多多。」（受訪者提供）

升中認識新朋友／繪者︰毛婉茵，小六／創作心聲：「今學年是我最後一年的小學生活。在2020年，我希望挑戰自己，在各方面更上一層樓。我也希望升中學後，認識更多新朋友，到不同地方增廣見聞，繼續努力。所以我在許願樹上掛上來年的願望，為自己加油。」（受訪者提供）

【明報專訊】風雨飄搖的2019年即將過去，大家對2020年又懷抱什麼希望呢？專家說，新年是讓小人兒訂立目標的好時機，目標不一定要很遠大，但要清晰明確，才有付諸實行的可能。一班可愛的孩子，便透過畫作訂立新年大計，當中有和你一樣的目標嗎？

■專家的話

新年目標一個起兩個止 跟孩子商討訂立

來到新一年，很多家長都鼓勵孩子訂下新年大計，聖公會聖基道兒童院服務總監陳香君也認同，新年是訂立目標的好時機，「因為新年、生日或開學等日子，可說是一個分水嶺，孩子會覺得自己長大一歲『大個仔』，有較大的推動力實踐計劃，成功機會也會高一些」。

她建議，父母可預早和小孩討論目標，例如想鼓勵他們晚上回自己房間睡覺，可以說：「你大了一歲，而且你的房間裝潢得很靚，想不想回去睡？一個人睡覺可以予人『大個仔』的感覺。」最好預留約一個月時間溝通，讓小朋友有足夠時間思考，了解這些目標帶來的好處及重要，從而加強決心實行。

製作「協議書」提醒實行

其次，爸媽不應單方面為子女規劃目標，由討論至落實的過程都要讓孩子一起參與，增加他們的投入度。不過，目標數量宜少不宜多，最理想是一個，最多兩個，否則訂立太多，便難以逐一實行。

「如果小朋友真的有很多願望，家長可代為找出可行度最高，以及在他們能力範圍內的一個。所訂的目標亦要清晰明確，例如每星期看一本書。」陳香君說。

當訂下目標後，爸媽可以和子女一起製作「協議書」，不妨在協議書上畫上孩子喜歡的卡通角色，然後親子雙方簽名，貼在家中當眼位置，那就可以隨時提醒孩子。

落實新年目標後，當然要積極進行，不想子女的願望淪為「空口說白話」，陳香君送給家長以下四大貼士：

(1) 定期檢討：

爸媽要和子女定期檢討進度，也順道提醒孩子要實行大計，否則容易不了了之。

(2) 全家訂目標：

鼓勵一家人齊齊訂下新年願望，之後可一起定期檢討，互相勉勵。

(3) 設立獎勵計劃：

當子女達到一定的進度後，可獲得一些獎勵，這些獎勵未必是花錢買的禮物，可以是讓他決定晚餐的甜品款式，當一家人享用時更可齊聲稱讚孩子，增加小朋友的成就感。若孩子進度理想，更可為小人兒舉行頒獎儀式，如在家庭聚會中向他頒出小禮物，推動孩子積極達成目標。

(4) 父母身教：

家長要配合孩子的計劃，如孩子立定要減少打機時間，爸媽要抽多些時間陪孩子，更不可以在他們面前玩，否則變相是引誘小朋友一起打機。

文：許朝茵、沈雅詩、顏燕雯

圖：受訪者提供

[Happy PaMa 教得樂 第274期]