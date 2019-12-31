【明報專訊】《最重要的事》

內容：小柯和外公找到一份園丁工作，拔走雜草，但外公對園藝一竅不通，也不會說英語，只靠懂英語的小柯負責和僱主溝通。結果他們把工作做錯了，把花苗拔掉卻保留了雜草。外公知道後願意作出補償，第二天重新種上花苗，小柯聽罷卻不太情願，不想把工作做兩次，而且明天要去教堂及收看球賽。但外公堅持要完成工作，他這份責任感更打動僱主請他作長工。

作者：伊芙．邦婷

繪者：羅奈德．希姆勒

譯者：劉清彥

出版社：道聲

《不可以！》

內容：故事中的小男孩剛寫好一封信給總統先生，打算走到街上的郵筒寄出。沿途他看到四周都有戰火殘留下的禍害，有軍人正闖入民居，有人因在總統照片上塗鴉而被警察和警犬追捕。不過，小男孩由始至終也默默向前走。當行到郵筒前面，有個比他高大許多的男孩，阻止他投寄，但小男孩不退縮，勇敢地向對方說「不可以」，最終投出給總統的信件。而當男孩回家時，世界好像有些不同了。故事最引人入勝的地方，是書末揭曉了男孩那封信的內容。

作者／繪者：大衛．麥克菲爾

譯者：林真美

出版社：遠流

《勇敢湯》

內容：書中主角是隻名為哈林的浣熊，他天生膽小，一直渴望成為勇敢的浣熊。哈林為了令自己大膽一些而向大熊求助，大熊說「有一種勇敢湯，但是欠缺一種材料」，要哈林走入森林裏尋找。雖然哈林很害怕，但仍鼓起勇氣獨自展開了一場冒險旅程，最後終於找到那個盛載勇敢湯配方盒子。不過在打開盒子時，卻見內裏空空如也，大熊向哈林解釋，他面對了森林，即面對了恐懼，「你的勇氣已藏在心裏」。

作者／繪者：瑪莉安．柯卡萊弗勒

譯者：李苑芳

出版社：小魯文化

[Happy PaMa 教得樂 第274期]