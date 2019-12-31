日式育兒記：孩子台上一分鐘 媽媽台下十年功

【明報專訊】一年一度的聖誕表演終於結束，辛苦一眾老師之餘，也辛苦了一班媽媽。

由於我們應該也會留在日本一段頗長的日子，所以希望MJ學習日文，融入日本文化。今年我們便安排他在日本的幼稚園讀書，今次也是我們第一次在日本幼稚園參加聖誕party。日本幼稚園一向不需要小朋友無時無刻讀書寫字，反而主攻美勞、圖書、體育、音樂等，所以MJ早於10月已經開始為聖誕表演綵排。以往的表演只是唱一首簡單聖誕歌，加一些簡單的舞步而已，但今次MJ竟然不只要表演聖誕歌，而是跳一首兒歌及一首流行曲，分別長4分鐘及5分鐘之久，所以他要記住一共9分鐘的舞步。不過，體育一向是我仔的強項，所以對他來講跳兩首歌都完全無難度。表演時看見全班日本同學也非常投入，也非常合拍！

12月表演 10月開始排練

不過，精彩的演出除了有小朋友表演外，還有一眾媽媽的演出。俗語有云：「台上一分鐘，台下十年功。」幼稚園的PTA早於開學不久已經開始討論聖誕party的表演，最後經過多次會面商議，決定用日文故事書《很餓很餓的毛蟲》中的一首歌來表演。如果大家有看過這本書，也知道毛毛蟲要吃很多很多食物才可以變成蝴蝶，所以家長也要開始預備很多很很多的道具。有些家長說自己比較擅長畫畫，有些則擅長針黹、擅長手工，然後每人選擇自己的興趣去設計自己負責的道具，並且訂好完成的時間表。我跟另外兩個媽媽負責做蝴蝶，她們的針黹非常好，我只是幫手買布買裝飾而已。全部媽媽也十分認真地準備，同時每兩星期練習，練習時間也不比小朋友少。

媽媽們為聖誕表演各展所能

到表演當日，全部媽媽也穿上白色冷衫，等到小朋友表演完後，大家一同上台唱歌，當大家看到我們努力了多個月的成果，得到小朋友在台上的笑容，好像所有辛苦也值得。唱完後我們所有媽媽們也一同走到台下，跟小朋友一同跳舞，小朋友驚喜萬分。

經歷過今次的聖誕表演，感覺在日本當日本媽媽，真的少一點工藝也難，少一點時間更難，她們的投入程度真的令我佩服。

文：椰菜媽

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第274期]