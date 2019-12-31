國際親子台：最重要的老師

【明報專訊】父母對於子女的成長學習方式都有一定的想法，望子成龍式的虎爸媽是其一，無為而治的象爸媽也是其一。不論期望孩子將來成就如何，我們總希望孩子進步、成長、不斷學習。早前重聽了美籍資深教育工作者Rita Pierson的TED Talk，她提醒我們在教育中永遠別忘了最基本，亦最重要的第一步，是人與人之間的連繫（Human Connection）。我們經常提及父母是孩子第一個老師的原因，除了因為孩子年幼時尚未上學，更重要的是，我們是跟孩子最有聯繫（Connected）、最有密切關係（Relationship）的人。

「聯繫」是最重要的師資

美國耶魯大學兒童研究中心兒童精神病學教授James P. Comer 曾分享說過「No significant learning can occur without a significant relationship.」（沒有重要關係為基礎，就別指望看到顯著的學習／進步。）我們經常以為，孩子的學習沒有成果，是因為孩子不夠專注、師資不夠好、課程編寫不妥等等，這些可能是原因之一，但決不是關鍵因素。

對孩子來說，關鍵在老師與孩子的關係。因此，與孩子感情深厚的父母總跟我說，「但凡我教他的，他都記在心上，並教一次就學會」。孩子的天分固然值得讚賞，但與孩子的緊密聯繫，才是成就這一切的關鍵。小朋友不會從他不喜愛的人身上學習，因此父母的身教言教如此重要。同樣地，若你是一名教育工作者，也請別忘記與孩子建立關係，這才是讓小人兒健康成長的要素。

你記得多少位老師？

還記得上大學時，我曾替一個小四妹妹補習，剛認識她時剛好數學第一次測驗，成績是僅僅及格。兩個月後，第二次測驗竟拿到100分。她父母以為我數學了得，但其實我是一名文科生，數理並不特別強。關鍵只在於，小妹妹在課前課後，總跟我訴說上學情况及遇到的困難，以及每一次遇到任何難題，我總會肯定的告訴她，她做得到。

我們不妨回想，時至今日，我們還記得多少位昔日老師呢？對我們生命留有影響力的老師又是誰？他／她未必是學科最強那位，即使是，他讓我們留下最深印象的，也未必是他成功化解了某一個定理或公式，反而是，他曾教曉我們人生的一課，那一句鼓勵的說話，以及他對生命與學習的態度。今日我堅持在三職生活以外，繼續爬格仔，是因為中學時中文科老師的一句鼓勵。致每一位教育工作者，你是為孩子生命帶來不一樣的那位，只要我們永不忘記這份人與人之間的重要聯繫。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第274期]