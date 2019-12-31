論盡教育：幾時會有芬蘭教育考察報告？

【明報專訊】立法會教育事務委員會在9月8至14日訪問芬蘭，了解芬蘭教育制度，希望幫助本地學生愉快學習。當舉世都推崇芬蘭教育成功之際，考察團倘能學得一鱗半爪，對香港教育而言，是無量功德，因此小婦人十分期待。考察團全都是立法會議員，小婦人無心記住團員名字，只知由上屆教育事務委員會主席葉建源帶隊率領。

公帑外訪「愉快學習」 好醜須交代

王師奶曾寫〈但願不是去芬蘭旅行〉一文，希望他們不要學吳克儉，借考察為名，旅遊為實。吳克儉可說是最勤力到海外考察的教育局長，但他在國外考察所得、所見所聞，完全鎖埋在私人腦袋裏，不曾向市民甚至教育界透露過片言隻語。現今他下崗了，他任內數十次的外訪，所用的公帑完全白費，甚至可說是浪費。小婦人曾不下十數次向吳前局長進言，請他做筆記，記下值得借鑑的政策，或應避免走的冤枉路。可能局長認為婦人之言不足聽，或可能局長外遊志在縱情山水，鳥語花香，其他事，管他娘！

吳克儉已是歷史，不提也罷，但不提不提還須提，王師奶對立法會教育事務委員會好有期望，但又恐怕委員們因吳克儉的反面教材在前，好嘅學唔到，衰嘢學到加零一，所以千吩萬咐（言重了，應改吩咐二字為乞求）記得寫筆記，既然有所為而去，一定有所得而回，是好是醜，向香港市民交代。今次重點是去芬蘭學「愉快學習」，不要小看這區區四個字，要實現難過跛腳佬上黄山。王師奶讀中二時就聽過「愉快學習」這口號，寒窗苦讀見得多，頂多見到有些人讀得不甚苦，讀得好愉快的則未見過。如果芬蘭有秘笈，考察團切勿收埋牀下底。

籲輯錄見聞小冊子 讓港人借鏡

考察團已回來3個月了，這3個月正是香港多事之秋，立法會議員忙碌於眼前事自不待言，但一筆還一筆，決不能以逆權運動為藉口把芬蘭之行的見聞拋諸腦後。葉建源議員，好頭不如好尾，這是你被拉下教育事務委員會主席前最後的一項工作，相信你唔會咁無品側側膊算數。新任主席葉劉淑儀，芬蘭考察雖然同你無直接關係，但立法會的工作是延續的，你也有責任督促有關人等完成未完成的工作，不能讓上屆成員變作吳克儉2.0，欣賞完北歐風情後就變晒鵪鶉。

小婦人和一眾教育有心人，期待曾參加考察團的議員們，請你們將今次考察見聞，整理後輯錄成一份有系統的資料，印成小冊子好，放上電子平台又好，讓全港市民，包括教育界、家長，知道芬蘭呢粒教育鑽石係唔係值得學習、借鏡。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第274期]