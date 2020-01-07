好去處：英國製造 香港組裝 藍天白雲玩樂天地

特色閱讀閣——閱讀閣中也能發現Ethel的才華，修讀設計、擅長插畫的她曾出版童書Bunny Whispers、Boo's Favourite Things，這裏當然要添上她的作品。（劉永銳攝）

滋味之選——Aloha Salas有車厘茄、煙肉、菠蘿等配料，還有卜脆的餅皮，非常特別（前，$78）；Linguine Carbonara則是小朋友最愛的意粉。（後，$108）（劉永銳攝）

特色飲品——Cappuccino（前，$38）繪畫上可愛的圖案，重點是不需加糖也不覺苦澀；3款小漢堡Slider Trio分別用雞肉、豬肉及大啡菇作餡料。（後， $168）（劉永銳攝）

自家玩具——Dickson（左）從事文職，現時餐廳主要由Ethel（中）打理，原來她還擁有自家網店，這裏特意留了個小角落，擺放了其網店的玩具，供客人查詢選購。（劉永銳攝）

注重清潔——粉藍色波波池及白色滑梯，大人小朋友也可以玩。這裏有專用的洗波波機，也採用有機消毒用品作日常清潔。（劉永銳攝）

【明報專訊】近年本地親子餐廳愈開愈多，要留得住爸媽和孩子的心，除了遊樂設備、食物皆有高水準，有無獨特個性也非常重要。一對新手爸媽深明此道，設計了一間無論玩樂、用餐、打卡都絕不欺場的親子餐廳，讓我們多了一個高質的親子吃喝玩樂好去處。

文︰顏燕雯

小模特兒︰柏炫、琛沂

情迷英國 設計安全至上

位於荃灣的親子餐廳One Small Step，創辦人Dickson和Ethel育有一個兩歲兒子。和其他父母一樣，有了小孩以後，2人就常常想找一些適合小朋友和大人聚會的地方，但一直未找到一間最合心意的，於是便想創造一間自己夢想的親子吃喝玩樂空間。夫婦2人都曾在英國讀書，所以對當地情有獨鍾，特別找來一家在英國專門做兒童室內遊樂場的建築公司。分享過設計概念後，單是組件便在英國花了多月才製成，然後那間公司更特地派了8名員工到香港組裝，建成了這間藍天白雲做主題的親子餐廳。

親子餐廳 設備食材見心思

Dickson說，很希望給予家長和孩子一個價錢合理、漂亮兼優質的玩樂地方，而且安全至上。例如遊戲間內透明的小通道看似只適合小朋友鑽進去，但原來即使是健碩的爸爸們，都可以放心在裏面追隨孩子。這裏就連餐椅、餐具都經過精心挑選，除了配合主題顏色，產地也大多來自丹麥、荷蘭，玩具如煮飯仔也是以「靚木」製成，不止小朋友，連大人都感到那份用心。

食物方面，這裏主要供應西餐，包括意粉、迷你漢堡、沙律、三文治、蛋糕，甜品款式特別又適合打卡。還有這裏也有多款咖啡，茶也有10多款選擇，爸爸媽媽絕對可以好好享受。

■INFO

One Small Step

開放時間︰上午10:00至晚上7:00

收費︰周一至五每人$40/小時（另最低消費$40）；周六日及公眾假期每人$60/小時（另最低消費$60）；1歲以下免費

地址︰荃灣沙嘴道284號周氏商業中心9樓

查詢及訂座︰6931 1731

[Happy PaMa 教得樂 第275期]