家家有禮：送舊迎新 「盜賊」幫手大掃除

【明報專訊】年近歲晚，爸媽又要忙於家居大掃除，在選用清潔用品時既要考慮清潔功效，又要顧及家中老幼健康。Young Living的Thieves盜賊複方精油系列產品，包括了家居清潔液、潔衣液及潔碗液等。為什麼叫「盜賊」？原來其創製靈感源自15世紀中古時期4名法國強盜。傳說當時歐洲的黑死病十分盛行，更引致多人死亡，該4名盜賊前往帶有病毒的墓穴中盜竊寶物，為了保護自己，運用丁香、迷迭香及其他草本植物製成精油複方，塗抹於身上，以防止染病。後來，盜賊在盜墓時被捉，為求獲得輕判，便供出精油複方以作交換，經多年流傳後便演變成全天然的Thieves盜賊複方精油。

Thieves盜賊系列除了具有清潔功能，所有產品均採用天然成分，不含刺激的化學物質、防腐劑、人造染料和香料如硫酸鹽、甲醛、磷酸鹽、熒光增白劑等。家居清潔液適用於家中絕大部分的物體表面，如地氈、地板、櫃台、玻璃、牆壁等；潔衣液亦可直接倒於衣物上使用，為全家送舊迎新。

■INFO

Young Living Hong Kong

網址︰www.youngliving.com

■送Young Living「送舊迎新」套裝

Young Living送出「送舊迎新」套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者，每份包括Thieves盜賊家居清潔液（426ml）、Thieves盜賊潔衣液（946ml）、Thieves盜賊潔碗液 （355ml）及Young Living利市封1套。名額4個，每人可獲禮品一份。截止日期：1月14日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第275期]