讀樂樂：信實的童真世界

《決定了！你就是我的媽媽》——文、圖：信實 譯者：陳瀅如 出版社：小天下（網上圖片）

【明報專訊】信實是我很喜愛的日本兒童圖書作者，他的作品題材充滿真摯親情，每每笑中有淚、引人共鳴。在忙碌生活中看看信實的圖書，讓父母有機會反省自己、回想養育孩子的初衷。有時候，孩子最需要的可能只是父母對他們的愛和陪伴。

別以為把孩子帶到這世上，你就是他的大恩人。有沒有想過，其實是孩子在天上選了平凡的你當他的父母呢？《決定了！你就是我的媽媽》講述天使寶寶在天堂俯視凡間，在芸芸眾生之中，他揀選了其中一個毫不起眼的女士當他的媽媽。這個女士並不完美，饞嘴、愛躲懶，不懂做菜和打掃，雖然天神和其他天使寶寶都嫌棄這個媽媽，但這小孩就是喜歡，堅持選她當媽媽，更說要為媽媽帶來幸福快樂，不需要媽媽為他做什麼。

孩子有時候很頑皮，惹惱了父母，這是源於父母擔心教不好孩子。但試想，凡人都有缺點，孩子對父母的愛是天真單純，他們也經常體諒你的不完美。要時常記起，當孩子呱呱落地、口水不停流、第一次叫爸媽、黏着爸媽撒嬌的時候，曾帶給父母們無比的幸福快樂，孩子是落入凡間的小天使呢。最後，書中的媽媽感謝天使寶寶來當她的孩子，天使寶寶也對媽媽說，「謝謝你生下了我」。相信這句說話會打動和融化任何父母的心。

夢想是得到媽媽關注

《我想變成媽媽的手機》是信實最新作品，道出了很多小孩心聲。故事中，老師在課堂上問學生長大後想做什麼，有的說要當消防員，有的想變成超人，主角小男孩寬寬含淚回答，希望成為媽媽的手機，因為手機更能得到媽媽關注，希望媽媽一直看自己。寬寬更用紙箱做了一艘船作為秘密基地，這是不准使用手機、不准看電視、小弟妹禁止進入的國家。如果偷偷把手機拿到裏面，便會被雷射光射成烤焦的漢堡。

「媽媽，你看看我」——是小孩子最常講的話，他們砌了模型、或是畫了幅畫、或是做了小手工，想跟媽媽分享喜悅，獲得媽媽稱讚認同。但若媽媽時常機不離手，只顧低頭注視手機，孩子看見媽媽敷衍回應，會何其失望。

數碼時代，熒幕裏的世界色彩萬千，父母有時候玩玩手機、放空一下，絕非十惡不赦。我們可跟孩子協議溝通，例如吃飯時不接觸手機、一起親子遊戲時擱下手機，有些時候則設為私人時間，可各自做自己喜歡的事，相信只要跟孩子心平氣和地商量，孩子會願意接受。

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文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第275期]