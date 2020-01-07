親子筆陣．玩創校長：從烏干達學習復和

【明報專訊】一年一度，來自烏干達的兒童合唱團Watoto在剛過去的11至12月再次來港。很多學校、教會及社區中心也會邀請這班非洲孤兒表演，讓孩子的喜樂及生命感染觀眾，亦好叫嬌生慣養的香港孩子，明白物質其實得來不易，應學習珍惜眼前所有的一切。

但2019年11月的香港，一切變得與過往不同。香港很多主要交通在11月癱瘓了；學校在11月停課了；晚上的香港變得非常不適合家長帶兒童外出了；預定的演唱會因社會情况臨時取消了。因上述看似以往不可能在香港出現的狀况，讓Watoto孩子原定分散寄住在本港不同家庭的計劃，也得改為集體住在青年營舍中。本來在Watoto不需要表演的日子，都會由本地照顧家庭的父母，帶非洲孩子及港孩，一起到不同地方遊玩，讓他們有不同文化的經歷。可惜因為今次要住在青年營舍，只能讓他們留在營舍中打籃球，加上多晚的表演突然取消，使他們悶在營舍很多天。

悉心安排 非洲香港孩子交流

筆者知悉這個情况，馬上與學校的家長義工作出急切彈性的安排。家長義工在非洲孩子不需要表演，以及社會情况較安穩的日子，在放學後，駕車到指定地點，分批接送所有非洲孩子到自己家裏吃晚飯，直至晚上8時左右，再把孩子送回營舍。這樣做，一方面不影響香港及非洲孩子的休息時間，好讓彼此可以應付隔天的學習及表演，但同時亦可讓兩地不同文化背景的孩子互相交流。

筆者和義工家長，為了這幾晚的安排，舟車勞頓，真的只為了讓孩子學會珍惜食物而已？

其實香港的家長及教育工作者，真的非常值得從烏干達中學習「復和」。從1962年獨立後到1986年間，烏干達一共歷經了10位總統，其間多場內戰，死亡人數過百萬；20多年前的烏干達，有使用巫術的獨裁者，公然獻活人祭；烏干達愛滋病人口的比例在最高峰時達34%，聯合國衛生組織甚至一度公告，烏干達是全球被愛滋病影響最嚴重的國家。是什麼能驅使烏干達停止內戰？是什麼使今天烏干達的愛滋病人口比例大幅下降？是什麼使今天烏干達經濟開始蓬勃發展，能在非洲發達經濟國家中排名第二位？當然，要復和一個國家，是一件非常艱巨而又複雜的事情，但值得我們思考的，是「仇恨」能推動這一切？還是「愛與寬恕」？

「黑暗不能驅除黑暗」

作為教育工作者或家長，我們的角色是教好孩子，讓他們進入下一個時代，我們是城巿中對未來的最後守望者。如果我們不用「愛」、「關懷」與「寬恕」來教育孩子，我們的下一代只會用「恨」來解決問題。馬丁路德金的一句說得正好：「黑暗不能驅除黑暗，只有光明可以做到；仇恨不能驅除仇恨，只有愛可以做到。」

文：朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第275期]