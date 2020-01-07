家庭有教：善用感官學習 更快更深

【明報專訊】很多家長都想盡辦法幫助孩子學習，但部分家長付出時間與孩子一起溫習、付出金錢讓孩子補習進修後，成績仍未見進步，心裏不禁焦急。當中原因，可能是因為孩子未能使用多感官方法去學習。

按照孩子喜好 用不同方法吸收知識

正如不同人喜歡吃不同食物，不同孩子亦喜歡用不同方法去吸收知識。外國學者就發現，吸收知識的方法可以粗略分類為視覺法﹙visual﹚、聽覺法﹙auditory﹚、讀寫法﹙reading and writing﹚和動作法﹙kinaesthetic﹚4種，簡稱為VARK。按照孩子喜好，家長可以為孩子度身訂做溫習方法：

視覺法：

如果孩子喜歡通過視像去認識概念和理解概念之間的關係，家長可以和孩子一起，將知識轉化為腦圖、組織圖、流程表、溫氏圖，甚至簡單漫畫，利用圖像、圖表和故事去幫助孩子明白和記得新概念。

聽覺法：

如果孩子喜歡通過聆聽別人的說話，了解內容重點，家長就可以通過對話重新將概念解釋給孩子聽。值得留意的是，聽覺型孩子亦喜歡通過講話來重整記憶，所以家長亦可以邀請孩子朗讀文字或回答問題，或將事情解釋一次給家長聽，好讓孩子可以重新聆聽一次內容重點。

讀寫法：

如果孩子喜歡透過閱讀和書寫去建構知識，家長除了可以安排機會讓孩子再三閱讀書本內文外，亦可以和孩子一起將知識轉化成筆記，亦可以自創題目讓孩子做測驗。

動作法：

如果孩子喜歡一邊動手一邊學習，家長可以通過角色扮演去幫助孩子親身體會抽象概念或歷史事件。家長亦可以將抽象概念寫在卡紙上，在講解這些概念時，邀請孩子親手將這些卡紙移來移去，幫助孩子明白及記得概念之間的關係。

有研究顯示，在學習上有困難的孩子特別喜歡用視覺法和動作法去學習。所以，家長可以按孩子的需要和喜好，調節教導孩子的方法，幫助孩子利用不同的感官去學習。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第275期]