辣媽CEO：教父母如何做父母

【明報專訊】1月1日元旦日，應該是休息及家庭日，但有位爸爸看過我上個禮拜的專欄文章，send message給我，就現今家長父母管教子女出現種種問題，提出他的睇法。

「生活環境優勢，配合錯愛溺愛教育下一代……爸媽先錯，就更教錯下一代！睇各先進地區的……上等人，都是這樣子！所以我都好盡力克己任，只提供最基本的，衣食住行樣樣皆是。例如家人外出，如果交通情况不是太過轉折，我會選擇跟他乘搭公共車輛，而不會讓他太過習慣或依賴坐自己駕駛的車子出來。外出用膳也是最基本。𠵱家有啲大人自己有問題都唔知，佢哋點識去教細路仔？炫耀、自私、乜都有……就係無同理心！點死？……妳應該開班教人做爸爸媽媽啦！跟我認識的朋友均分別很大，所以經常指我是怪獸家長！」

父母不是ATM 責任莫外判

這位爸爸管教子女、培育他們成長的方法，和我的教育方針理念同出一轍。眾生平等，沒有誰比誰高等或低等這回事，孩子生來明明是人，雙眼本來是人眼，何來的白眼狗眼看人低？我們都是平凡人，過大眾化的生活，堅貼地才是正常。食得飽著得暖有瓦遮頭，在父母陪伴下成長，就是幸福。何需被華衣美食，被眾星拱月的簇擁，被捧在掌心呵護？出入坐公共交通工具就是cheap就是低等人，有私家車有司機接送的就是上等人，灌輸這種觀念給子女的，就是真正活生生的低等人。

職業無分貴賤，人格有分貴賤，不過貴賤之間，和財富無關。上流社會有下流人，仗義每多屠狗輩，誰比誰，更高尚？

父母的角色，從來不是ATM；父母的責任，從來不能外判。要判斷是否有資格做父母，已經超越了生仔要考牌的層次，是先要問自己是否符合做一個人所需的條件和資格。那究竟需要的又是什麼條件和資格，大家可有答案？給大家一些提示，價錢和價值、需要和想要、權利和義務之間的分別，自己分得清楚嗎？可以身體力行以行動說明／證明給孩子為榜樣，做參考嗎？

父母只能給子女「黑白」

我重複講過很多次，父母只能給子女黑白，屬於他們生命中的色彩，要靠自己來填滿；對深淺灰色的認知，要靠自己去摸索。父母能給孩子們最珍貴的，不是金錢，不是享樂，不是無止境的縱容和包容，是正確的人生觀價值觀，做孩子最強大的支柱。放手，讓孩子追夢，為做最好的自己奮鬥。

沒想到的是，我們這類家長，竟然已經成為怪獸！因為醉的人多勢眾，清醒的人少。要是不轉軚跟大隊服從多數，就不能倖免被標籤批評，甚至被排擠打壓成為異類。愈講愈心寒，愈來愈多的校園職場社會欺凌事件，誰是罪魁禍首？

至於開班教父母，若我肯開班，都要有父母肯學。真開班的話，都要好似教育制度一樣，分學前、小學、中學、大學。歡迎大家踴躍提出意見。

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第275期]