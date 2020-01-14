有教無「累」：邊演戲邊學中文 代入角色更易明

教師一聲令下，學生頓時像被「點穴」一樣，把構想中陳堯咨的表情、動作也凝固起來！（劉焌陶攝）

【明報專訊】雖然粵語是我們的母語，但識聽、識講，不等於識讀、識寫，對於很多小朋友來說，中文科一點都不容易應付。為了幫助學生克服學語文的種種困難，有資深教育工作者就決定來一招變「戲」法，結果教的不再勞累，學的又開心，創造雙贏局面。

文︰沈雅詩

位於屯門的五邑鄒振猷學校，是其中一間擅於變「戲」法的學校。這天，記者參觀四年級校本中文科（古典文學與文化課程）的課堂，由副校長鄭麗娟親自執教鞭。今堂目標是讓學生學習「熟能生巧」這個成語故事。甫開始，鄭麗娟先簡介一些中國古代文化的知識，包括何謂六藝——禮、樂、射、御、書、數後，之後便正式進入課題。

互動演出 課堂無悶場

課文提到，北宋時期有個名叫陳堯咨的人，箭射得非常好，他住的那個地方，沒有人能比得上他，他也覺得自己箭術高明，很了不起。一次，他在花園練射箭，箭箭都命中靶心，看的人，無不拍手叫好。讀到這裏，鄭麗娟突然停下來，問大家：「如果我是陳堯咨，你們是圍觀者，看見我這個神射手，每次射箭也百發百中，你們之間會說些什麼呢？」

雖然孩子只得10秒時間跟鄰座同學商量，但大抵訓練有素，10秒之後，大家已經準備就緒，有男同學就像演員上身，張大嘴巴，露出驚訝的神情說：「係咪神仙嚟㗎？」另一個男同學則以另一種方法演繹，他拍着手叫嚷：「嘩！你好犀利吖！」

當大家演圍觀者演得興高采烈之時，鄭麗娟話鋒一轉，請學生思索，假如陳堯咨聽到旁人歡呼叫好，他又會有什麼反應呢？「各位，請給一個『定格』和心底話，你們猜他會怎樣想？」接着，全班學生起立，鄭麗娟如施展「魔法」般念着「3、2、1……『定』」，學生頓時像被「點穴」一樣，把設計好的表情、動作都一一凝固起來！

當學生轉換身分成為陳堯咨後，他們的精神面貌都跟剛剛扮演圍觀者時明顯不同，鄭麗娟走到其中一名男同學身旁，輕拍他肩膀一下，他就恍如被解了穴道，擺出超人變身的招牌手勢，並沾沾自喜道：「咁多人讚好，我真係好叻！」鄭麗娟又走到另一個男同學桌前，一拍他，他即叉着腰，交足戲囂張地說：「哼，我咁叻，肯定我係全世界射箭最勁㗎啦！」

40分鐘的課節，就在一來一回的互動演出下完結，既無悶場，學生亦牢牢記着「熟能生巧」這個四字成語。記者讚這班學生投入兼肯「交戲」，鄭麗娟笑稱，這是從小訓練出來，「他們由一年級開始，已經不時要在中文課堂做戲，所以都習慣了，不會抗拒，也不怕羞」。

戲劇教育 提升學習動機

說到中文科演變，鄭麗娟算是在教育界走得比較前。早在10年前，她已經開始鑽研戲劇教育法，「當初是因為發覺小朋友的學習動機低落，尤其是學語文，因為中文科比較悶，而且自從推行TSA（全港性系統評估）後，香港語文課程的設計都是以考試導向，往往對準考試模式來教學，令學習變得機械化，進一步打擊學生的學習動機」。

雖然自己主修中文科，但鄭麗娟不諱言，這科不易讀，尤其是對小孩子，「有別於拼音文字，中文漢字偏旁部首很多，不同的組合，就會成為不同的字，要記着字形、結構及怎樣去寫，已有一定的先天難度；而且漢字有很多同音字、近形字、近義詞，一個字配另一個字，又可組成不同的詞語，由辨別到真正明白和應用，小朋友需要結合對整個語境的理解，其實是很困難」。

「有什麼方法，可以令孩子喜歡學語文，但又可以同時提升他們的能力呢？」這是當年鄭麗娟給自己的功課。她不斷研究不同的教學策略，終選上戲劇教育，於是報讀劇團開辦的戲劇教育課程，邊學邊實踐。摸索了一兩年，當掌握竅門後，在2012年，她正式替五邑鄒振猷學校各級撰寫校本中文課程，把戲劇教育法寫入教案之中，並正式推展至全校。

鄭麗娟表示，中文科引入戲劇教育，無疑是為了提升學生的學習動機，然而，這並不是戲劇教育唯一的效能，「其實透過戲劇，尤其是代入角色的過程，可以讓小朋友和文本之中的作者和人物作心靈的溝通和互動，當孩子進入了人物的內心世界後，便能夠加強他對人物及整篇文意的理解」。

道具就地取材 發揮想像力

不過，記者心裏狐疑，課堂上既無布景，又無戲服、道具，會不會不夠「專業」呢？鄭麗娟似乎猜透記者的心思，她解釋：「我不是教演員，只是利用劇場技巧，去幫助學生學好語文，換言之，它最終目的是服務語文教學。」她續謂，教師不需花時間張羅布景、道具，反而更有利持久發展，至少他們不會被「大龍鳳」嚇倒，對學生亦有好處，「什麼都沒有時，小朋友便有機會發揮想像力，試過有學生就地取材，把課室的掃把當作豬八戒的耙，又把椅子反轉當騎馬，我覺得這是好事」。

深入理解文意 寫作細節豐富

轉眼間，把戲劇教育融入中文科已經有幾個學年，鄭麗娟感受到很大的改變。「最明顯是整個課堂面貌不同了，我們看得見學生對語文課的投入、雀躍，在戲劇過程中，他們都熱中於扮演不同的角色。另外，人與人之間的互動也多了。」她說，昔日傳統的中文課，都是以教師問、學生答為主，但自從變「戲」法後，師生的互動、學生的互動，都比以往多。當然，大家最關注的成績表現，也達到預期的成效，「在閱讀方面，學生對於人物內心的揣摩加強了，以致他們對文意、文章深層信息的理解也有所不同，反映出他們整體的思維能力和閱讀層次都提高了。另外，寫作方面也叫人欣喜，細節位豐富了很多，我相信，這是因為他們平日在課堂閱讀課文時，已經很習慣去挖掘細節，於是到他們自己寫作時，便會寫得比較細緻」。

■有片睇︰bit.ly/2QGXDnn

[Happy PaMa 教得樂 第276期]