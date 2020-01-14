有教無「累」：做薑餅人玩層層疊 學詞彙寫文章

【明報專訊】說起層層疊、飛行棋、釣魚機等，或許大家只會想到是經典玩意，但在資深中文科導師馮景倩（Stella）眼中，這些都是變「戲」法的好工具。兼讀遊戲治療的她，最擅長就是把中文教學變成一場好玩的遊戲！「沒有一個小朋友不愛玩遊戲的，這是孩子覺得最輕鬆、最自在的時間。因此，若能以遊戲作為媒介，他們便能在最無負擔、最輕鬆的狀態下學習，興趣和動機都會提升。」

邊玩邊練邏輯、語感

她信手拈來層層疊作示範，「這是給初小生用來學重組句子的」。Stella在層層疊的木條上貼上很多寫了中文字詞的貼紙，小朋友需要輪流抽取木條，並鬥快組成一句通順的句子。當木條塌下，遊戲便結束，能夠組合出最多完整句子的孩子，便是贏家。

「層層疊本身是一個選取的遊戲，其實跟重組句子的法則也相似。小朋友需要學懂先篩選一些能夠配對合語法的字詞出來，然後把這些字詞組合成有意思的句子。我把兩者結合，是希望孩子在玩的過程，訓練到語文邏輯、語感出來。」Stella說。

幼兒手指代筆 學字形筆順

學語文，Stella建議由幼稚園開始，但毋須強迫幼兒執筆，以免揠苗助長，反而透過感官學習就更有效，「K1先學筆順、字形結構，但只需要以手指代筆，最重要是讓小朋友有個觀念，筆畫的走向是怎樣，例如橫（一）是從左到右，豎（ | ）是從上到下；而中文字又可拆成上下結構、左右結構等等。去到K2，便可以透過小故事、圖像卡，引入部首的概念，比方我的學生，現在每當看到『髟』字部首，便會記起我曾經說過小刺蝟去剪頭髮的故事，知道『髟』字部首的字，都是跟毛髮有關的」。

詞彙與生活結連 輕鬆活用

不過，去到小學階段，或許很多家長也有同感，明明子女的識字量不少，亦可以自行閱讀，但不知怎的，每到作文便頭痛，總是難以寫出好文章來，不是內容空洞，就是言詞單調，平日課本所學的詞彙，彷彿統統吞到肚子裏去，完全應用不出來。Stella解釋，這是由於孩子缺乏「真正」的體驗，平日所學的詞彙也沒有與生活結連，「或許很多場面、活動，孩子是經驗過的，只是那時那刻，爸媽或教師沒有特別拿出來跟他們解說，小朋友亦不會在意地把當刻的感受記錄下來，所以每到作文，腦裏便空白一遍」。

如何解救？Stella又是靠好「戲」！「烹飪對孩子來說，是一個很吸引的『遊戲』，所以我不時以烹飪結合寫作課。」像訪問當天，一班高小生便齊齊穿起廚師服，學弄薑餅人，不知就裏的，還以為他們在上烹飪班，但課室白板卻暗藏玄機，「實際上，今日同學要學習幾個形容人物的詞語，包括多謀善斷、嫉惡如仇、孔武有力、粗枝大葉、桀驁不馴和畏首畏尾，究竟多謀善斷的薑餅人、嫉惡如仇的薑餅人會有什麼特徵？由小朋友為他們設計表情。其間，他們需要想像一下，假如自己是這個巨型薑餅人，會怎樣拯救身處險境的公主？會有何奇遇？」Stella笑言，當玩過、吃過薑餅人後，小朋友便要乖乖坐下來把剛才天馬行空的想像，梳理出一篇短文章來。據她經驗，在如此氣氛下寫作，孩子會較易投入，亦不會視作苦差。

[Happy PaMa 教得樂 第276期]