本周FOCUS．採訪手記：不做「咆哮媽」

【明報專訊】記者這行飯實在不容易吃，每每頻頻撲撲採訪完，還要「爬格仔」，趕起稿來，頓時天昏地暗。但從事這一行，亦有相當多的樂趣，例如可以接觸到一般市民接觸不到的人和事，又或者取得很多第一手資料。我相信，每一個範疇的記者，只要用心去做，一定都有得着。

像我，自從有了孩子之後，便轉職做親子版記者，經常有機會和育兒專家、教育工作者攀談。他們都會私下傳授很多教養錦囊，令我獲益良多。例如幾個月前，訪問專門做親職教育的文正康（文sir），談到許多媽媽的生活都如陀螺般不斷被推着轉；尤其在職媽媽，累了一天後，如果小孩不好好配合指令，另一半又「呆頭呆腦」，不是使個眼神就心領神會出手幫忙的話，媽媽就很容易理智斷線，情緒失控。說實話，這種場景也經常在我家發生，大發脾氣之後，我又常常覺得內疚。

文sir便介紹了一本書給我看，是台灣親子天下出版的《戒吼媽》，這本書不但非常好看，更向媽媽們提出一項21天不生氣的挑戰！我也想在此推介給同樣經歷着挫折與沮喪的媽媽，原來我們並不孤單，也不是世上唯一最糟糕的「咆哮媽」，我們壓根兒不想當噴火龍，只是無力控制。

讀《戒吼媽》 學習寵愛自己

這本書透過很多有血有淚的親子衝突場面，說明了一個最重要的化解方法——先寵愛自己！是的，太多媽媽習慣燃燒自己，當身心疲累，情緒就容易波動。《戒吼媽》鼓勵你我一起用21天，為自己做一丁點兒的改變，學習寵愛自己。我已經在2020年行動了，你呢？願天下媽媽一起朝「優雅育兒」、「淡定教養」之路邁進。

（編按：今期稿擠，〈升學攻略〉暫停一期）

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第276期]