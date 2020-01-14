家家有禮：十二生肖積木迎春跑

【明報專訊】新春將至，小朋友又大一歲，要手指仔靈活一點，不妨玩LEGO兼迎新歲！今個新年，LEGO除了再度推出華人節慶別注產品如「舞獅」和「新年廟會」外，更聯同朗豪坊創作出「朗豪坊 × LEGO十二生肖『喜』勢跑」，各個生肖以LEGO公仔造型現身，請大家來參加刺激的生肖跑及過河挑戰，由4樓玩到上12樓，一齊新春行大運！

而LEGO亦為了迎接2020鼠年，特別設計了幾款限定的賀年獨家禮遇予一眾粉絲，只需於即日起至2月9日於樂高指定銷售平台買任何樂高盒裝產品滿指定金額，便可以帶走一系列的豐富贈品，包括樂高賀年鼠套裝、LEGO賀年利市封及迷你鼠，讓它們可陪大家過一個喜氣洋洋的新春。

■INFO

朗豪坊 × LEGO十二生肖「喜」勢跑

日期︰即日至2月9日

時間︰中午12:00至晚上10:00

地點︰旺角朗豪坊

LEGO銷售點︰LEGO Certified Store、香港樂高探索中心禮品店、香港玩具“反”斗城及各大百貨公司、LOG-ON、HKTVmall及 Let's GO

網址︰http://www.facebook.com/LEGOHongKong

■送LEGO賀年利市封及迷你鼠

LEGO送出LEGO賀年利市封（一套兩款）及迷你鼠予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：1月21日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第276期]