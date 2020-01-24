KUROMI換新裝陪你拜年

【明報專訊】集淘氣和可愛於一身的KUROMI一反搗蛋調皮的常態，伙拍好友BAKU、NYANMI和KONMI以首次登場的全新粉紫色造型來到置富Malls，更換上賀年新裝於「置富Malls．KUROMI 玩轉新春樂庭園」與大家拜年！馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、置富都會及置富第一城4大開運打卡場景中，最搶眼要數馬鞍山廣場「KUROMI吉運臨門新年村」中的1.8米高舞獅造型KUROMI，還有2.5米高超巨型風車及金色KUROMI皇椅呢！

商場更準備了限量版「KUROMI金玉滿堂利市封」及「KUROMI新春連帽斗篷」，以全新形象的KUROMI為設計軸心，凡於置富Malls指定單一商場內消費滿指定金額便有機會換領回家。

■INFO

置富Malls‧KUROMI 玩轉新春樂庭園

日期：即日至3月1日

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場、+WOO嘉湖1期地下大堂、置富都會L7大堂、置富第一城地下置富第一園

■送金玉滿堂利市封及KUROMI新春連帽斗篷

置富Malls送出KUROMI金玉滿堂利市封及KUROMI新春連帽斗篷予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：1月21日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第276期]