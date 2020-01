家家有禮：南極貴客來港度歲

next

【明報專訊】兩隻人氣新星企鵝Pete and Gulu從南極首次來港,在皇室堡準備了豐富的新年大餐!「皇室堡×Pete and Gulu華麗新春盛宴」中,Pete and Gulu入鄉隨俗,化身成萌鼠吉祥物,並準備6個打卡位款待大家!

當中最注目的佈置,必選4.4米高的新春賀年全盒,Pete and Gulu在裏面準備了一系列賀年佳品,等候各位前來拜年。此外,大家只需於皇室堡消費滿指定金額或憑WINDSOR CLUB會員指定積分,便可免費換領「Pete and Gulu萌鼠招財利市封」,陪伴大家四出跟親朋好友拜年。

■皇室堡×Pete and Gulu華麗新春盛宴

日期:即日至2月16日

時間:上午10:00至晚上10:00

地點:銅鑼灣皇室堡地下中庭

查詢:2895 0668

■送Pete and Gulu利市封及衣物籃

皇室堡送出「萌鼠招財利市封」及「乾淨『企』理衣物籃」予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額8個,每人可獲上述禮品各一份。截止日期:1月21日,送禮詳情刊於報章。

整理:顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第276期]