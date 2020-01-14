親子筆陣．小學雞媽媽：Jojo Rabbit的人性勝利法

【明報專訊】電影用喜劇調調來說納粹和孩子的故事，《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）不是頭一次，也不是最深刻一次。大概很多人像我那樣，第一部便想到廿年前的《一個快樂的傳說》。那是我的悲喜劇啟蒙——瘋狂但溫柔，誇張同時誠懇，一面笑出眼淚一面痛得椎心。Jojo Rabbit沒那麼神，但足教人神往。導演（也是編劇）親自上陣飾演只得10歲智商的「希特勒」（其實是小男主角Jojo的幻想朋友），那是神來之筆，但兩個女角也着實精彩。

Thomasin McKenzie演繹的猶太少女Elsa，不止是驚恐的受傷小兔。被Jojo發現藏身所在的一幕，她強悍又憤怒，身處對家主場，卻以復仇女姿態佔盡上風，連手指關節都在示威。後來聽到失聯小男友的消息，她明知虛構，卻依然傷心得像片秋葉，一下子被掃到牆角。聽Rosie說怎樣才算活過女人的生命時，她的年輕臉龐一下子擦亮了。待遇上真正危險，她孤注一擲一如亡命賭徒。每個層次都動人。

信奉快樂 不奉行裝睡

可是打動我最深的，卻是Scarlett Johansson演的單親媽媽Rosie。沒她，便沒故事了。Rosie唯一的兒子是狂熱的納粹追隨者，她卻在他眼底下把猶太少女藏進屋裏。母子倆政見相反（其實Jojo那套談不上政見，只是對獲得團體肯定的熾熱幻想），親子相處的地雷多的是，但媽媽每次出場都四両撥千斤，帶來奇特的幽默氛圍。母子晚餐2人變4人那幕，尤其精彩。

她的話常常樂觀得可以，譬如：即使亂世也不能剝奪一個生命尋找快樂的權利。這對白倘若出自另一人口中，很容易落得蒼白而空洞，像「和理非」常被詬病的「快樂抗爭」。可是配上Johansson嘴角戲謔的微笑，卻彷彿產生了一種令人入魔的神奇能量，教人相信它底下是人生五味煉出來的果子，有着豐厚底蘊。事實是Rosie不簡單，她信奉快樂，但不奉行裝睡。某回經過廣場，看到一排被吊死的人的腳，Jojo「Yuck」的一聲別過臉去，Rosie頭一次露出嚴肅神色，伸手把他的頭扳回來直視暴行。

Jojo問：What have they done? （他們犯了什麼事？）Rosie答：They've done what they can.（他們已經竭盡所能。）

認識「敵人」 打破當權者妖魔化操控

導演把戲標籤為anti-hate satire（反仇恨諷刺劇），說：「來到2019年，我們還要用電影來解說納粹很糟糕，這件事本身就夠慘。」用仇恨洗腦的教育、受人膜拜的無上權威、撕裂的兩代之間……既然大半世紀以前的歷史大教訓今日依然適用，那麼我們不妨從戲裏多帶走一個重要信息：請從認識一個「敵人」開始，讓人看到人，打破當權者妖魔化的操控。這才是人性得以勝利的不二法門。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第276期]