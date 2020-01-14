華德物語：不一樣的節日禮物

【明報專訊】踏入2020年，華德物語先跟大家說聲「願大家平安，榮光歸香港」！德國這邊也有香港人自發組成了「香港人在德國協會」，推動「德國版人權法案」，在聖誕節前夕集合了超過5萬個簽名，達到交由國會召開公聽會的標準，希望德國在2020年能挺身為人權出一分力吧。

邊剝花生邊「試味」

我們來分享一下剛剛度過的聖誕節及新年吧！聖誕節是德國人最重要的家庭節慶，送禮物、煮大餐、一醉方休等都是必備節目。華德媽由這次聖誕開始便跟兩兄妹聯盟，親手製作不同的小禮物給每個家人，希望讓兩兄妹自小就明白「付出」和「收穫」兩者的關係。坦白說，我非常不喜歡購物，大概我太崇尚「斷捨離」吧，也認為在佳節「買禮物」只是跟風與否的問題，我們何不親手製作呢？

故由今年開始，我跟兩個小朋友聯手製作又簡單又好味的禮物——糖炒果仁。在12月份的某個周六，兩個不需要上幼稚園的兒童就被我引導一起剝花生（圖a），一開始的時候他們不明白而且不太願意跟着做，貪吃的妹妹甚至一直偷走別人勞動的成果，可是我不斷苦口婆心地說：「今年我們一起為愛吃果仁的家人製作禮物，爺爺、奶奶、爸爸和大伯一定會很高興呢！」在我耳濡目染下，小華德表現愈來愈積極，他一直坐在位子上，學着我的手勢來剝花生，偶爾才偷吃一粒呢！

除了花生，我還買了核桃、栗子、榛子等，由於剝這些果實難度太高，所以兩兄妹就沒有參與了。到了炒果仁的時候，他們在我的指導下加入不同香料：肉桂、紅椒粉等，就這樣我們3個合力完成了這年度的小禮物。正所謂物輕情意重，親友們在收到孩子們的炒果仁時都非常喜歡，即席跟孩子們一起試味，分享成果呢！

另外我還想提一提聖誕卡這玩意，小時候的華德媽有給所有好朋友寫聖誕卡的嗜好，瘋狂的時期會寫超過50張，現在回想當時真的非常浪費。在德國生活幾年，市面上的聖誕卡有的非常精美，但非常昂貴；有的非常簡陋，但也賣半歐元一張。有見及此，我們這小團隊還親手製作了聖誕卡：我掃描了孩子們填上顏色的畫作（一頭聖誕鹿），用電腦加工後打印在A5顏色卡紙上，摺成賀卡，在卡紙內頁寫上賀詞和心意等。然而，我在對摺時失手了，一邊長一邊短的，正愁如何修補時卻意外發現了一種不需要信封的摺法：把突出的部分向後一摺，就像是信封一樣了（圖b）！這個聖誕，我挺滿意這堆小心思和禮物呢。希望我們的小故事對各位有所啓發，一起發揮小宇宙，有想法就放膽去做吧！

文、圖：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第276期]