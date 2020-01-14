多元導航：化解衝突的良方

【明報專訊】香港社會運動及衝突持續逾半年，青少年在朋輩、家庭、學校及社會各個層面，也會接觸到相關的資訊。在兩極化的社會，彼此都期望對方能認同及接納自己的觀點。縱然看似相同的立場，但細節的分析亦可能大相逕庭。

不少年輕人反映，在激烈的討論下，很容易令彼此情緒激動，更甚是關係破裂，令昔日的好友、師生或家人都形同陌路人。但關係得來不易，既想得到身邊人的支持關愛，又希望彼此能互相理解，究竟如何化解這種矛盾衝突呢？

1. 停一停

這一段日子，比較容易牽引青少年的複雜情緒，例如悲憤、不解，甚至絕望。縱然對社會制度感到無力，亦要明白我們仍然能掌控自己的身心靈健康。

在面對情緒的臨界點時，我們可以選擇停一停，給予自己一點喘息的空間，關注自己內在的需要，例如停止接收相關資訊、暫停有關的討論。選擇做一些放鬆的活動，例如容許自己放空、看一場電影、吃一頓豐盛的晚餐，這些都是有效平復情緒的方法。

2. 聽一聽

在情緒主導下，我們很容易立即否定及反駁對方，希望能「撥亂反正」，讓對方認同自己，但最終多以衝突收場。

在面對彼此觀點不同的時候，我們可以先聽一聽，給予對方時間及空間表達自己的想法和感受，不加批判、不予駁斥，只作簡單複述對方的說話及感受，並嘗試尋找不同立場背後相同的價值觀。

3. 想一想

在情緒平復後，亦可以想一想情緒背後帶來的信息是什麼？自己最關心重視的地方又是什麼呢？是想要改變對方或是珍視彼此的關係？

以非黑即白的思維作討論，我們往往忽略了彼此成長背景、性格及經歷各有不同，而大家的角色及責任亦不盡相同。我們不需要完全認同對方，但不妨多代入他人的角度，體諒及尊重彼此不同，求同存異。縱使我們不同意對方的立場，亦可以嘗試明白他人的想法，學習不勉強對方認同自己。

在面對社會事件的發生，我們要明白每個人的能力都有限，並不是每件事情也能化解；但重要的是，彼此願意停一停、聽一聽、想一想，透過聆聽和溝通，有需要時找信任的人傾訴，這樣能有助避免及化解衝突，締造和諧的人際關係。

文：呂嘉怡（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

[Happy PaMa 教得樂 第276期]