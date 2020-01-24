辣媽CEO：讀大學之外的其他出路

【明報專訊】「Hi Son姐，我成日睇你的文章和video。我是住外國的單親媽媽，最近好煩，兒子讀12班，之後可以入大學，但數學成績0分，不能畢業可能要輟學。當然他有進步空間，但他太懶惰了，跟不上。之前一向有單對單專業補習，還可以啱啱升到班，唉！他想去做救護員，讀完第10班就可以讀3年職業訓練，但不想他讀完12班，中途輟學！同前夫說，沒有反應，Son姐，我有點無助，兒子18歲了，他可以自行決定，我應該點做？可以畀一些提議我？知道你好忙啊！謝謝你！」

大學證書≠出人頭地

天下母親一樣心，千般心思萬般心事，都希望子女出人頭地，搵到好工，有能力過好日子。不過書中自有黃金屋這句說話，的確已經不合時宜，今時今日要讀書，不用揸住本書，除了電腦，手機平板一樣得。而且除了大學正規課程，還有無數網上課程隨時隨地可以上，大學畢業證書已經證明不了什麼。莫講大學畢業生的身分不稀罕，即使碩士生博士生的身分亦沒有什麼大不了。

讀書成績不好，不願意補習，就等於他太懶惰？明知數學不及格便不能夠升讀大學，你的兒子堅持不肯補習，其實是用行動告訴你，他有多麼的不喜歡讀書，還有讀大學不是他想要的出路。只是你一廂情願，認定讀大學才有前途。他痛苦時你亦痛苦，其實何苦？傷害了母子之間的關係感情，完全不值得！

放手讓孩子跟着興趣走

多麼難得你兒子知道自己興趣所在，講到明想做救護員，不是一份工作咁簡單，要有崇高理念還有使命感，才會選擇做這職業。而且如你所言，讀完第10班，已經可以讀3年正規職業訓練班，他雖然志不在此，但依然捱到第12班，你兒子相當生性實屬難得！你應該支持他的決定才是，何必勉強叫佢讀大學？

職業訓練畢業生在今日社會，比大學畢業證書更有賣點，更容易搵工。有什麼好得過學以致用？有什麼幸福得過從事自己喜歡的職業？媽媽的心事，我是媽媽當然懂，但子女的心事，似乎我比你更懂。換轉是我，兒子讀完第10班，跟着興趣走，轉去讀職業訓練，我何止不反對，說實話，我高興還來不及！

成為孩子後盾才是最重要

兒孫自有兒孫福，孩子長大了，我們做父母的，隨着孩子年歲的增長，一定要學習一步一步放手，孩子最需要的，是父母的理解和支持。未來，是屬於他們的，不要讓「為你好」成為孩子成長的金剛圈緊箍咒，窒礙了孩子的無限可能。真正愛孩子的話，就做他們永遠的啦啦隊，在他們背後最強大有力的後盾吧！

後記開心分享：「Son姐，多謝你之前的提議關於兒子學校問題，我決定放手給他自己選擇去做救護員，和他關係也好了，你說得對，不一定讀大學的！衷心的多謝！」

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第276期]