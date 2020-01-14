論盡教育：不要歧視「毅進仔」

【明報專訊】逆權運動，警察和市民成對立面，動手兼動口，有警察叫市民做曱甴，有市民叫警察做「毅進仔」。相嗌唔好口，嗌得性起，乜嘢都噏得出，每一個字，每一個詞，鋒利無比，刺入心，痛過黃蜂尾上針。鬧人哋曱甴、木虱、老鼠、蝗蟲，王師奶無乜感覺，但聽到有人鬧警察是「毅進仔」，小婦人就好有反應。當然明白「毅進仔」的含義，意指讀書唔叻，考試唔及格。考完DSE，入唔到公立大學，連副學士都唔收，最多只能讀毅進，講句最刺人的話，即係話毅進仔係籮底橙。

王師奶雖然只是牛頭角一匹婦，但評價別人有自己一套標準，物以類聚，人以群分，如果開口埋口鬧人曱甴、過街老鼠，則其人必是與曱甴、老鼠同類，甚或自己是跛腳曱甴、黐線老鼠之類。有些家長教仔，開口就鬧「衰仔」、「死仔」、「陀衰家」，跟着XYZ一輪粗口，這樣教仔只有反效果，瞌埋雙眼都可以想像這個家長的猥瑣形象。

順便講一個爛gag博各位讀者一笑，這是小婦人耳所聞，目所睹：油麻地果欄對面，有一樓梯底鐘表店，兩父子口角，父親約60歲，兒子約30，父親大聲鬧兒子：「衰仔，正畜生。」兒子反應一流，大聲反駁：「係呀，畜生生畜生。」這樣精警的對罵，小婦人不禁啞然失笑。足證罵人曱甴、老鼠、木虱者亦一丘之貉，罵人者慎之。

畸形教育制度下的犧牲者

點解嘲笑警察是「毅進仔」令王師奶反應咁大，主因是王師奶愛護年輕人。其實「毅進仔」亦是可憐人，是不良教育制度下的副產品，是執政者做日和尚敲日鐘的過日辰態度，把他們趕入窮巷。公立大學入唔到，副學士和自資院校無錢讀，毅進是末路中的唯一出路，唉！讀完毅進無人請，如果身高體格掂嘅，考警察未嘗不是一條出路，起薪2萬多，比一般大學畢業生起步還高。警察工作服務社會，受人敬重，只要入了職，繼續進修，工作表現良好，警長、督察都有機會擢升。王師奶相信大部分毅進學歷入職的警察都是好青年，所以用「毅進仔」譏諷前線警察是不公平，也不道德。

小婦人不敢談政治，也不妄論誰是誰非，只從教育角度及愛護年輕人的赤子之心出發。在香港這畸形教育巨輪碾壓下，年輕人從幼稚園、小學、中學，以至徘徊大學門牆之外，經歷的痛苦實不足為外人道，與這痛苦過程同行的是父母愛子女之心。沒有父母不想兒女成龍成鳳，沒有父母想自己兒女被摒棄大學門外，在困獸籠中成「毅進仔」。學習的過程像一場馬拉松賽跑，有領先，有落後，有跌倒，有爬起；有起步領先在中途落後，有起步落後而在終點獨佔鰲頭。這只是學習的馬拉松，人生的馬拉松就更變幻了，參加馬拉松的選手都是好青年，都曾立志跑好這場賽事，都是值得尊敬的選手，為什麼演變到彼此以曱甴、「毅進仔」這些低級而傷害人的言詞傷害對方？

不要歧視「毅進仔」，他們也是畸形教育制度下的可憐人（應該說「犧牲者」）。香港政府坐擁過萬億儲備，為什麼不多增大學學位，讓好青年不去做「毅進仔」？

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第276期]