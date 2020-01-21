福鼠迎春：嬌小可愛 90後一見鍾情 一屋20鼠 好住好食好玩

在90後女生Hana眼中，老鼠一點也不嚇人，而且嬌小可愛，她飼養了近20隻老鼠，是名副其實的「鼠奴」。（曾憲宗攝）

Hana的「主子」食好、住好，既有營養豐富的專用鼠糧，墊材也是上等貨，吸濕和吸味能力較佳。（受訪者提供）

【明報專訊】還有幾天便是農曆新年，並且來到十二生肖之首的鼠年。說起老鼠，相信除了米老鼠之外，大家遇上牠們，都會避之則吉。但有一個90後女生，不單不害怕老鼠，還把老鼠當作寵物，照顧有加。她的勇氣和大愛，絕非一般人能及。

不知是否在獸醫診所工作的關係，Hana超級喜歡小動物，還在家裏打造了一個小型「動物園」，不單有狗、兔，還有鸚鵡、倉鼠、天竺鼠，甚至連老鼠也有！當每個女生聞「鼠」色變時，Hana卻又摸又哄，「我覺得牠們很可愛吖！」

各有性格 有懶洋洋有活躍好奇

Hana跟老鼠結緣於6、7年前，「第一次在寵物店見到牠們，其實人家是用來賣給餵蛇的人，但我見牠們細細粒很得意，拿上手亦很乖，沒有咬我，於是便買了兩隻回家養」。就這樣，她便當上「鼠奴」，現家中飼養了約20隻花枝鼠（Fancy Rat），佔據6、7個籠。

這天，她便帶了其中5隻出來做訪問，「白色那隻叫白包、灰黑色那隻叫麥包，這邊最肥淺啡色的叫胖妹……」在記者看來，每隻樣子也差不多，她真的認得出誰是誰？Hana點點頭道：「做主人的，怎會不認得自己的寵物？」她還說，每隻鼠的性格亦不同，「白包比較懶洋洋，不太喜歡活動；相反，麥包就超級活躍，而且好奇心重，一見我回家，就立刻衝去籠邊，牠是第一個要知道周邊發生什麼事的鼠」。

怕冷又怕熱 壽命僅兩三年

作為鼠奴 ，Hana十分稱職，她盡心服侍「主子」，每隻都「衣食無憂」，不過開支也不少。她說，未計糧食、冷暖氣電費，單是墊材每月也至少500元，「因為牠們的糞便、尿液氣味很濃烈，因此墊材一定要密密換，也要買些質量好的，否則很容易有呼吸道感染，要看獸醫便大件事了。另外，牠們怕冷又怕熱，夏天室溫要保持在25℃左右，冬天如氣溫跌至15℃，就要開暖爐和加濕器」。

聰明互動 表演遞手轉圈

在朋友眼中，Hana或許是異類，但她自得其樂，享受與鼠寶寶相處的時光。「牠們認得我，會跟我玩。曾經養過一隻黑色的『好立黑』，只要我用零食引牠，牠便會表演遞手、轉圈，很聰明的，像狗狗一樣。」

然而，花枝鼠的壽命不長，一般只有2至3年，生老病死，Hana亦早已看透，「愛也要學懂放手。像『好立黑』，牠亦曾經試過嚴重肺炎，我連續一星期不眠不休照顧牠，雖然那次牠康復了，但過了一段日子，牠還是離開了我。生命始終有限，只要在動物有生之年，我們把牠們養得肥肥白白、豐衣足食，一生不用捱苦，那就無憾了」。

但說到底，養老鼠的風氣始終在香港不太流行，大家對這種小動物亦普遍持有負面印象，愛鼠深切的Hana卻不忿地為「主子」平反，「我們現在有安全的藥物吃、優質的化妝品用，很多時背後都是靠老鼠做測試，那麼，為什麼我們稱讚狗忠心、多謝貓捉老鼠時，又不可以看到老鼠的正面價值呢？」

■飼養貼士

花枝鼠易患呼吸道疾病

環境要通風 墊材每周換3次

註冊獸醫楊樸煜指出，花枝鼠天性溫馴，智慧較高，還有不同個性，自19世紀開始廣泛作為實驗動物和寵物。花枝鼠有7個品種，從常見度和照顧難易來考量的話，他建議新手可考慮飼養毛髮短而光滑的Standard品種。

由於花枝鼠容易有呼吸道疾病，楊樸煜提醒飼養環境要有良好的通風，墊材每周最少要更換2至3次，也可在籠中加設繩索、隧道、階梯、跑輪等小玩具來滿足花枝鼠好動性格。食物方面，牠們屬於雜食性，坊間也有專用食糧，再配合小量的水果及蔬菜便足夠。

文：沈雅詩、許朝茵

小模特兒：楊駱、楊默

[Happy PaMa 教得樂 第277期]