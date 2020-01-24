本周FOCUS．採訪手記：「提早過節」考記者功夫

【明報專訊】以前都在這裏提過，「提早過節」是我們記者的生活。為配合稿件出街日期，我們多數會在節日前一兩星期甚至一個月就準備相關節慶的採訪工作，其實頗考功夫。就以今個農曆年為例，跟去年聖誕相隔只有一個月，Merry Xmas猶在嘴邊，12月底我們便要做有關農曆年的題目了。莫說很多酒店、商場和餐廳仍未推出農曆年活動，就連買賀年用品做道具也有點困難。

做年度生肖專題 鼠年諗爆頭

另外，每一年我們都會以該年生肖做專題，例如講解與該生肖相關的諺語、特色產品、童裝，甚至是見一見「實物」。例如狗年時，我們便曾經採訪過練狗師一家；羊年時，我們則走盡香港能夠看到小羊的地方。最難忘的是龍年，我和同事們都花盡心思找來一套「龍」服讓小model穿上，然後說說在龍年「生仔潮」下，家長們等醫院牀位、申請幼稚園等排長龍的苦况！而即將來臨的鼠年，又是考起大家的一年，因為翻查資料，有關老鼠的正面陳述並不多，代表的卡通角色數來數去也只有米奇老鼠獨當一面，若非這隻「老鼠」大受小朋友歡迎，相信「牠」一定是十二生肖中最容易被忽略的一個。

猶記得我第一次做這個專題是牛年，如果這是集郵的話，我已足足儲夠了一套「生肖郵票」。當年為我們拍攝牛年特輯的小model如今已是亭亭玉立的高中生，不能不嘆時光真的跑得太快！

【編按：今期稿擠，「升學攻略」暫停一期】

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第277期]