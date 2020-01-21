學好繪畫才能隨心創作

【明報專訊】偶然會有學生問，既然繪畫要「隨心所欲」，為什麼還要學繪畫？

要「隨心所欲」，也要有繪畫技巧來支持；要「盡情發揮」，也要有充足和廣泛的知識來配合。教學目標不是教學生「做完」一幅畫，而是要「做好」及「做靚」這一幅畫，並希望學生在過程中領略當中技巧和享受箇中樂趣。

因應不同素材的特性，製作流程會略有不同。

石頭畫製作流程

(A) 揀選合適石頭

決定以石頭作為畫紙，還是依據石頭造型來創作；前者只需考慮畫作主題，後者則由石頭主宰主題。

(B) 清洗石頭

石頭表面總是留下一層薄薄的粉狀，在動筆前記得先清洗及風乾。

(C) 繪畫草圖

以草圖先行試畫，這是一個良好習慣，將草圖修改後才正式落筆。

(D) 起稿

在石頭上用線條大致勾畫造型，淺色石頭可用鉛筆，深色石頭則用粉筆或淺色木顏色。

(E) 上色

先做淺色後做深色。細緻部分，只要不影響整體造型，過程中可略作修改。

(F) 後期工作

待色彩完全乾透，可加上保護塗層。存放時要避免石頭互相碰撞弄損畫作。

石頭畫迎新春（圖）

(1)迎接新年，仿效圖章畫上鼠字。白紋在視覺上鮮明，較花時間繪畫，這正是藝術表現的個人要求。

(2)四季桔寓意全年吉祥，為增加氣氛，灑上點點金作點綴，與背景出奇地協調。

(3)將兩塊石頭畫同時擺放拍攝，構圖有主次之分；這些需要在構思時作出預算。祝願各位讀者新年進步！事事吉祥！

■繪畫Q&A

漸變效果用水彩定粉彩？紅撞藍效果如何？繪畫遇上問題，可電郵至bondi@artplayground.com.hk，與你一起研究。

文、繪圖︰視藝老師 Miss Rita Ho

[Happy PaMa 教得樂 第277期]