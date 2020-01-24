家家有禮：靈鼠嘉年華 DIY袋袋平安

【明報專訊】鼠年到，西寶城、昇悅商場及昇御商場以靈鼠為主角，為大家送上「靈鼠喜慶賀新春」。商場變成色彩鮮艷的靈鼠嘉年華，多隻調皮可愛的靈鼠向大家拜年。西寶城有巨型的「福」字卷軸揮春，寓意「開門迎福，福氣臨門」；昇悅商場則集齊大中細碼的Q版靈鼠齊來報到，如層層疊般疊高，祝願大家來年運勢亦同樣「步步高陞」；昇御商場就有朝氣勃勃的Q版靈鼠，穿著賀年新裝向大家拜年。

除了可愛的靈鼠陪大家歡度新春，大家只需以電子貨幣單一消費滿$100，即可參加「DIY不織布袋工作坊」，自製應節的不織布小袋子，讓小朋友可以帶着它四出拜年𢭃利市。

■INFO

靈鼠喜慶賀新春

日期︰即日至2月9日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：西寶城、昇悅商場及昇御商場

查詢：2542 7626（西寶城）

■送「Q版靈鼠利市封」、「新春鴻運利市袋」、紙膠帶及揮春

西寶城、昇悅商場及昇御商場送出「Q版靈鼠利市封」、「新春鴻運利市袋」、紙膠帶及揮春予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：1月28日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第277期]